Американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN заявил, что Запад выражает опасения из-за уничтожения российскими военными немецких танков Leopard на Украине.

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель.

По словам Плейтгена, западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, с опасением смотрят на сложившуюся ситуацию на поле боя.

А как оно могло быть иначе? Российская военная техника в течение десятков лет постоянно сталкивается с военными действиями разной интенсивности, и постоянно адаптируется к способам ведения боя. А германская техника не воевала уже почти 80 лет.

Спору нет, автомобильный концерн "Порше" выпускает классные автомобили, рядом с которыми российские произведения автопрома – просто дерьмо. Можно предположить, что двигатели танков Leopard очень хороши, наверно, хороша и ходовая часть, хотя тут уже не уверен в плане ремонтопригодности на поле боя. А вот броня, активная защита, вооружение и все остальное – навряд ли… Не говоря уже о том, что танки Leopard – это техника четвертого поколения, а сейчас на подходе уже пятое. А на технику четвертого поколения у российской армии есть, чем ответить, и опыт есть.

Вообще любая российская техника – это производное от военного производства. Естественно, потребительские качества у нее хуже. Сколько живет танк или тот же автомобиль в условиях боевых действий? Месяц-два. Зачем же ему движок с миллионным пробегом? А мирному автомобилю, конечно, ни к чему броневая защита…

Та же история с британской и французской техникой. А вот на танки "Абрамс" стоило бы обратить внимание, и слава богу, на Украину не поставляют "Меркаву".

А.Б.