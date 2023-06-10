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Московский листок

"Порш" хорош с девочками, а не на войне

Опубликовано 10.06.2023 в разделе комментариев 4

украина война всу
"Порш" хорош с девочками, а не на войне

Американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN заявил, что Запад выражает опасения из-за уничтожения российскими военными немецких танков Leopard на Украине.

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель.

По словам Плейтгена, западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, с опасением смотрят на сложившуюся ситуацию на поле боя.

А как оно могло быть иначе? Российская военная техника в течение десятков лет постоянно сталкивается с военными действиями разной интенсивности, и постоянно адаптируется к способам ведения боя. А германская техника не воевала уже почти 80 лет.

Спору нет, автомобильный концерн "Порше" выпускает классные автомобили, рядом с которыми российские произведения автопрома – просто дерьмо. Можно предположить, что двигатели танков Leopard очень хороши, наверно, хороша и ходовая часть, хотя тут уже не уверен в плане ремонтопригодности на поле боя. А вот броня, активная защита, вооружение и все остальное – навряд ли… Не говоря уже о том, что танки Leopard – это техника четвертого поколения, а сейчас на подходе уже пятое. А на технику четвертого поколения у российской армии есть, чем ответить, и опыт есть.

Вообще любая российская техника – это производное от военного производства. Естественно, потребительские качества у нее хуже. Сколько живет танк или тот же автомобиль в условиях боевых действий? Месяц-два. Зачем же ему движок с миллионным пробегом? А мирному автомобилю, конечно, ни к чему броневая защита…

Та же история с британской и французской техникой. А вот на танки "Абрамс" стоило бы обратить внимание, и слава богу, на Украину не поставляют "Меркаву".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- ну, вот, опять слышу разговоры, что Путин- это голова,
==65== написал 10.06.2023 13:13
Еще раз для непонятливых.
Наступление еще не началось.
Интенсивность боев по всему фронту такая же как и месяц назад.
И войска РФ отступают.
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раб Божий Сорин И.Л.- ну, вот, опять слышу разговоры, что Путин- это голова,
что все идет по его плану написал 10.06.2023 13:09
,что татуированные неоязычники-неонацисты истекают кровью в своем тщетном контрнаступе(кстати, не контрнаступе, а контрнаступлении, они- русскоязычные схiдняки, покусанные западенскими вурдалаками). А когда совсем истекут, тут новые Ватутины и пойдут на запад. Может быть. Но я(это мое личное мнение) не стал бы рисковать. А ну, как увидим западные самолеты, да еще с западными экипажами. И ракеты повышенной дальности. И, просто Западные войска. Может, заранее сговориться(раз уж, вроде везет с провальным украинским контрнаступом)- о разграничении с Западом по Днепру. Вернутьря в допетровские времена- Малороссия за Днепром- Запад-ская, Прибалтика- Запад-ская. И с международной арены, как до Петра, уходить. Уж если Китай-"мы не говорили, что новые территории- российские", то зачем нам утверждать, что "Тайвань- китайский"?. Нам какое дело? Вернуться в допетровские времена. Вернуть главные две скрепы-Православие и Самодержавие. И, если будет не американское-"Путин- наш президент!", но "Даешь Самодержавие!", я- за!
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...
==65== написал 10.06.2023 12:41
Прикольно.
Вы уже убедили себя, что уничтожили Леопард.
Вот только Леопарды еще не задействованы.
А наступление ВСУ еще не началось.
Интенсивность боев по всему фронту такая же как и месяц назад.
И войска РФ отступают.
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меркава на украине утопия.
Sirius2010 написал 10.06.2023 12:31
меркава для каменистой пустыни - в украинской пустыне увязнет, ибо тяжелая
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