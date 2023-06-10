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Московский листок

Сербия пересаживается на Rafale без ракет

Опубликовано 10.06.2023 в разделе комментариев 1

катастрофа самолет
Сербия пересаживается на Rafale без ракет

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград по-прежнему настроен приобрести истребители Rafale у французской компании Dassault, об этом он сказал в интервью агентству Reuters. По словам сербского лидера, Белград обсуждает как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующего вооружения с другими государствами.

Как рассказал Вучич, в переговорах с Францией также обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на их истребителях.

Париж не намерен продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, которая не является членом НАТО.

Reuters оценивает покупку истребителей в €3 млрд.

До этого Сербия рассчитывала на российские МиГ-29, однако после февраля 2022 года, по словам Вучича, закупка запчастей стала почти невозможной.

Вообще во время войны Сербии против всего блока НАТО – неправда, что Россия первая, кто воюет со всем миром, - полтора десятка МиГ-29, причем не проходивших модернизацию, противостояли армаде НАТО примерно в 500 машин, в том числе и Rafale. И что интересно, потери обеих сторон оказались равными! Я тогда работал на МиГе, и был очень в курсе происходящего.

И как-то с поставками запчастей тоже обходилось, не буду рассказывать, как, но все истребители были в исправном состоянии… Ну тогда и разведкой, и ВТС, и ВПК руководили другие люди…

Киев поумней, хотят Ф-16 и с ракетами…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==65== написал 10.06.2023 12:53
Когда НАТО после 10 лет упрашивания Милошевича не устраивать бойню с геноцидом в центре Европы бомбили Сербию, было убеждение что Россия белая и пушистая и совсем не причем в этом конфликте.
Теперь все знают, что Россия средневековый варвар с имперским зудом.
Санкции плодятся и размножаются.
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