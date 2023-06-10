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Московский листок

Россиянам грозят акулы-людоеды

Опубликовано 10.06.2023 в разделе комментариев 2

отдых курорт
Россиянам грозят акулы-людоеды

23-летний россиянин погиб во время отдыха в Египте: он стал жертвой тигровой акулы. Это событие вызвало всплеск публикаций, особенно актуальных в преддверии курортного сезона.

Изменения климата вынудили акул-убийц обосноваться в водах российских курортных зон, заявил кандидат биологических наук Сергей Леонтьев для КП.

По словам эксперта, этих хищников можно встретить не только во Владивостоке, но и у берегов Курил, поэтому гражданам следует быть бдительными во время отдыха на черноморском побережье.

Я перечитал четыре раза: у берегов Курил, поэтому гражданам следует быть бдительными на черноморском побережье.

«В наших водах была зарегистрирована даже белая акула. А это акула-людоед. Когда вы слышите, что она появилась у пляжа, лучше вообще к берегу не подходить, не то что в воду заходить», – сказал учОный.

Где Курилы и где черноморские курорты?

В Черном море водится одна-единственная акула, катран. Но она редко вырастает больше метра, и съесть катрана в приморском ресторане еще возможно, а вот наоборот – никак.

И единственный случай миграции морских обитателей из Японского моря в Черное случился больше ста лет назад, во время Русско-японской войны, когда на днищах кораблей к берегам Крыма прибыла рапана и сожрала всю крымскую устрицу. Но акулы…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: главное
Kio написал 10.06.2023 13:02
Акулу жалко. Она ведь могла отравиться, проглотив заспиртованного в метаноле кацапа.
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...
==65== написал 10.06.2023 12:45
Если акула не голодная она всегда безобидная.
Акула слепая и если ее не тронуть она вас просто не заметит.
Похоже чижик решил попонтоваться и тронул акулу.
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