23-летний россиянин погиб во время отдыха в Египте: он стал жертвой тигровой акулы. Это событие вызвало всплеск публикаций, особенно актуальных в преддверии курортного сезона.

Изменения климата вынудили акул-убийц обосноваться в водах российских курортных зон, заявил кандидат биологических наук Сергей Леонтьев для КП.

По словам эксперта, этих хищников можно встретить не только во Владивостоке, но и у берегов Курил, поэтому гражданам следует быть бдительными во время отдыха на черноморском побережье.

Я перечитал четыре раза: у берегов Курил, поэтому гражданам следует быть бдительными на черноморском побережье.

«В наших водах была зарегистрирована даже белая акула. А это акула-людоед. Когда вы слышите, что она появилась у пляжа, лучше вообще к берегу не подходить, не то что в воду заходить», – сказал учОный.

Где Курилы и где черноморские курорты?

В Черном море водится одна-единственная акула, катран. Но она редко вырастает больше метра, и съесть катрана в приморском ресторане еще возможно, а вот наоборот – никак.

И единственный случай миграции морских обитателей из Японского моря в Черное случился больше ста лет назад, во время Русско-японской войны, когда на днищах кораблей к берегам Крыма прибыла рапана и сожрала всю крымскую устрицу. Но акулы…

А.Б.