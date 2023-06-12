Приставы сняли арест и тотчас наложили следующий

Мы уже неоднократно писали о том, как агрохолдинги юга России захватывают землю фермеров. В ход идет всё. И бандиты (поджигающие сельхозтехнику), и судьи с приставами, выносящие нужные решения.

«Нам арестовали технику 3-го и 4-го мая (2023 г.)», — рассказывает фермер Николай Маслов (станица Дмитриевская, Кавказский район, Краснодарский край).

Напоминаем, землю фермеров в данной станице преследует агрохолдинг СХП «Дмитриевское». Хахалевско-Черновская судебная мафия – так называют данный агрохолдинг фермеры. Отметим, что к настоящему времени, в результате собственных подвигов и ответных акций протеста фермеров, Хахалева и Чернов прославились настолько, что оба потеряли должность (а Хахалева ещё и возможность жить в РФ). Однако есть предположения, что «рабочие связи» с коллегами Хахалева и Чернов сохранили.

Особо отметим, что приставы явились не потому, что Николай Маслов УЖЕ проиграл суд. Приставы явились потому, что агрохолдинг (СХП «Дмитриевское») подал иск и подал ходатайство об обеспечительных мерах. Никакого судебного решения ещё нет, а вот невозможность нормально проводить посевную была обеспечена.

История ареста техники получила большую огласку. Николая Маслова посетили помощники Татьяны Николаевны Москальковой (Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации). После этого прокуратура начала собирать материалы. После очередного вызова полиции начал собирать материалы и следственный комитет.

И вот, 9 июня, пристав Екатерина Ракша (с коллегами) приехала и сняла арест. И тут же наложила новый, с чуть «смягчёнными» условиями. А именно, теперь Маслов может использовать большой трактор (хотя не имеет права продавать его и вывозить за границы района). Правда, как комментирует сам Николай Маслов, в настоящее время большой трактор уже не нужен, и не будет нужен ещё месяца полтора. А вот на использование легковых машин, которые при нынешней стадии полевых работ как раз очень нужны, по-прежнему наложен полный запрет.

Для какой цели ранее был произведён полный арест техники - приставы комментировать отказались. Почему с легкового транспорта не снимается полный арест - тоже не пояснили?Производят приставы действия на основании решения суда или по собственной инициативе? - оные приставы аналогично объяснять не стали.

Интересно отметить, что совсем недавно и совсем неподалеку (3 апреля в Ростовской области) прошли обыски у высокопоставленных ростовских судей.

У Золотарёвой Елены (была председателем областного суда города Ростов-на-Дону) изъяли 130 млн. рублей, а также около 27 с половиной тыс. евро. Ну, и ювелирки немного. У Татьяны Юровой (её заместитель) изъяли 200 млн. рублей наличными, швейцарские часы, малость брендовой одежды (фирм Gucci, Louis Vuitton) и парфюмерии. А вот интересно, если краснодарских судей и приставов потрясти, может, тоже что-либо интересное отыскать можно? Как вы думаете?