У рабочих нет прав - одни обязанности

В нашей стране продолжается наступления на права трудового народа. Рабочие требуя, чтобы им выплатили задержанную зарплату, вынуждены объявлять голодовки, влезать на стрелу крана, грозя спрыгнуть вниз. Многое, что предпринимают. А на днях рабочий Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Павел М. попытался покончить с собой на глазах у начальства. Он не мог больше терпеть своего бесправия. За апрель ему начислили всего 11 тысяч рублей зарплаты вместо 110 тысяч за прошлый месяц. Рассказывают об этом ужасном случае, не называя фамилию потерпевшего. Наше трудовое право превращают наших активных рабочих в подпольщиков, они как бы трудятся во вражеском тылу. Это неопознанные объекты, которые ищут втайне способы борьбы за справедливость и остаться живыми. Работники УВЗ тоже живут в таких подпольных условиях и когда рассказывают о заводской жизни, просят не называть их фамилии. Люди опасаются преследования за высказанную правду со стороны руководства предприятия. По их словам, особо активным работникам, требующим соблюдения своих прав, сразу предлагают на несколько месяцев перейти на работу в исправительную колонию и налаживать там производство. Люди боятся за свою безопасность, а молчать трудно. Вот такую демократию в рабочих коллективах создали при помощи нашего трудового законодательства, при котором очень легко выкинуть работника за ворота.

Вернемся же к произошедшей трагедии. В начале апреля Павла перевели на обработку другой детали. Раньше он занимался рамой вагонной тележки, а его перебросили на изготовления автосцепки, которой соединяются вагоны. Павел не был знаком со спецификой обработки этой детали, техпроцесс оказался совсем другой. С новой работой его не ознакомили, наставника не дали. Мужчина работал сдельно. Его зарплата складывалась из количества обработанных деталей. И вот, получай 11 тысяч за месяц.

В связи с переводом на другой участок, с Павлом никаких договоренностей тоже не было, дополнительных документов не оформляли. Достоверно установить, с чем был связан это перевод, не сказано.

Работая на новом месте, по окончания месяца Павел получил уведомление о начисленной такой мизерной зарплаты за прошедший месяц, пошел к начальнику цеха за разъяснениями, но тот ему просто посоветовали уволиться. Не помогли даже доводы о необходимости уплаты ипотеки, и отсутствие возможности на эти деньги прокормить свою семью. Доведенный до отчаяния, мужчина схватил со стола канцелярский нож, и полоснул им себя по горлу. Павлу повезло, прибывшие на место происшествия медики, сумели спасти ему жизнь.

Конечно, безразличию начальства к судьбе рабочего нет оправданий, но здесь все гораздо глубже, рабочего, который не знал выхода из создавшейся ситуации, открыто подталкивали к суициду. Это уже выходит за рамки обычных трудовых отношений, и переходит в рамки криминала, за который виновные должны отвечать по более строгим законам.

Выяснилось, что Павел довольно долгое время трудился в бригаде лидера новой профсоюзной организации "УВЗ - Солидарность - 1 Мая" Иванова, который занимал очень активную позицию по профсоюзной линии, и соответственно был у руководства предприятия как кость в горле. А тех, кто у нас пытается идти против системы, установленных порядков, даже если они варварские, и установлены противозаконно, убирают с поля. Вот Уралвагонзавод и уволил Иванова, работающего сменным мастером. И было за что. Он смел пожаловаться на заводские порядки самому президенту России Владимира Путина. К тому же с его подачи конкретные факты из жизни завода постоянно просачивались прессу.

Иванов просил Путина "принять соответствующие меры по соблюдению законных прав и интересов работников АО "НПК "Уралвагонзавод". А приняли меры против самого Иванова.

Правоохранительные органы не стали проверять факты, которые обнародовал Иванов, а наоборот стали помогать руководству завода составить отповедь самому профсоюзу. И наскребли целых 14 нарушений организацией законодательства. Заявили, что все нарушения являются грубыми и неустранимыми. В связи с чем требует ликвидировать организацию.

А самому Иванову заводская администрация приписали то, что он нарушил правила внутреннего трудового распорядка предприятия, согласно которому он не имел права сообщать в СМИ информацию о порядках на заводе.

На фоне заснувшего профсоюза ФНПР Иванов выступал добросовестным защитником прав рабочих и постоянно сообщал куда надо о проблемах на предприятии. И ни разу не было, чтобы его сообщения официально не подтвердились. Он постоянно выигрывал дела в суде у завода. Активист вместе с рабочими цеха устраивал «итальянскую» забастовку, когда были снижены расценки на их работу. Также активист сообщал о несчастных случаях и смертях, которые происходили на УВЗ. А их было много. Одна из причин — условия труда и безразличие руководства к соблюдению техники безопасности из-за этого происходило много травм. Как говорит Иванов: «Начальник на производстве считает, что он всегда прав. И неважно, соответствует ли эта правота нормам Трудового кодекса или нет. Давай, жми, жертвуй даже собой. Каждый день, кто этому не подчиняется наказывают. Если бы в наш профсоюз приходили все работники, которых пытаются обмануть, незаконно наказать то вероятно нижнетагильский суд работал бы только на УВЗ».

Вот к примеру, принес нам работник приказ ещё об одном нелепом наказании. Он полсмены проходил в кирзовых сапогах и решил дать ногам немного отдохнуть снял в обед сапоги и надел тапочки. Это было его личное время. И тут приходит внеплановая проверка и привлекает его к ответственности за то, что он в обеденный перерыв находится в тапочках.

И вот траурный марш о заводских трагедиях В середине декабря 2020 года рабочего Уралвагонзавода Михаила Михайлова насмерть придавило прессом. У Михаила остались жена и двое детей.

Июль 2019-го. Сцепщик вагонов, находившийся между полуприцепом МАЗ и вагоном, не заметил, что второй самостоятельно отцепился. От удара 40-летнего рабочего разорвало на части.

В феврале 2019 года в кузнечном цеху № 170 на глазах у коллег покончил с собой Сергей Черных. Доведенный до отчаянья он повесился практически на глазах у других работников цеха. Чтобы ускорить смерть, он, надев петлю, прыгнул с возвышения, в результате моментально умер от удушения. Одна из сотрудниц кузнечного цеха №170, где работал совершивший суицид, рассказала, что 27-летний мужчина сразу повесился, как только вышел из кабинета начальника. Женщина попросила корреспондента не указывать её имя, поскольку в цехе все напуганы произволом начальства, боятся лишиться работы. Лишние проблемы ей не нужны. Вот такие тайны

Даже по официальным данным самого предприятия, за один год на УВЗ произошло 26 случаев с травмами работников. Вот, например, на голову работника упала автосцепка весом 300 килограммов. Стропальщик ее поднял с помощью механизма, закрепил, а механизм сломался, и эта штука упала на него сверху. Ему каску проломило, он упал. Его госпитализировали, старший мастер Константинов, его руководитель, пришел к нему в больницу и запугивал его. Порекомендовал ему держать язык за зубами.

К Павлу М. пока он лежал в больнице тоже приходили много начальников. Требовали подписать совсем другое изложения трагедии, которую сочинили сами.

Страшные истории. Сейчас большинство многословных либералов пытаются пробраться в свободный мир без помощи рабочего человека. Это касается даже и КПРФ. Далеко они с помощью только одних лозунгов не пройдут. Разумно вели себя коммунисты, когда выводила на улицы тысячи народа против принятия нового трудового кодекса, даже блокировала подходы к Госдуме. Трудовой кодекс, который превратил рабочего в бессловесного раба, не смотря на протесты приняли и непосредственные контакты КПРФ с рабочими коллективами прекратились. А в рабочих коллективах наступила зловещая тишина, работодатель что хочет, то и творит, работник, для него теперь отработанный материал. В любое время может выкинуть на помойку. Вот в социальных сетях некоторые сотрудники московского метро сказали хорошие слова о Навальном. Добрые души обнаружили и одним махом уволили около 200 человек. Большинству написали прогулы, даже когда человек отработал этот день. Как такое преступление против российского гражданина называть?

Выдуманные прогулы, с помощью которых избавляются от работников, которые добиваются справедливости, пустили на полный в оборот в стране. Использовали его и против профсоюзного активиста на «Уралвагонзавода»

Иванов пришёл на работу, но на проходной его встретило начальство и запретило проходить на завод. А самому активисту поставили за этот день прогул, который и послужил причиной увольнения.

Волна начальственного гнева прокатились и по тем работникам, которые были с ним в одной команде. В подчинении Иванова было 10 человек. Всех работников в итоги перевели на другие работы. Как это происходило, было видно по судьбе Павла М.

Многие демократы смешивают сейчас с грязью порядки, которые существовали при советской власти. Тогда были тысячи рабкоров, которые рассказывали о порядках на своих предприятиях. Они не прятали свои имена, так как были защищены законом. Я работал на заводе, одновременно возглавлял рабселькоровское движение в стране. Опубликовал в одной из газет ситуацию, как наш директор пришел к начальнику главка с проектом о модернизации завода, а тот его выставил за дверь. И приехали после появления статьи на завод высокопоставленные лица, разобрались со всем. И уволили начальника крупного главка. Разве возможно такое сейчас?

В конце перестройки мы создали всероссийскую организацию «Рабочие инициативы». Где возникали серьезные конфликтные ситуации новых профсоюзов с работодателем, мы добывали деньги на проезд рабочего лидера в Москву. Организовывали встречу нашего гостя с корреспондентами центральных газет. Появлялись публикации об этом конфликте в прессе, и работодатель, в рамках норм закона, вынужден был идти на уступки профсоюзам.

Тогда ещё в прессе говорили не исключительно проплаченные властью пропагандисты, а говорил сам народ. Мы создали ещё две серьезные организации «Союз общественных корреспондентов» и Информационное агентство «ИРА СОК» - Информационное рабочее агентство Союза общественных корреспондентов. Все эти организации при нынешних политических порядках умерли тихой смертью. Кто-нибудь видел, что сейчас в какой-то газете, а тем более на телевиденье простой рабочий рассказал о ситуации на своем предприятии, да ещё под своей фамилией? Нет такого. В стране как бы нет вообще рабочих слоев населения. Только средние зарплаты, в которых складывают миллионы олигархов и копейки рабочих. Права голоса имеют теперь только чиновники, хозяева предприятий и оплаченные говорящие языки в качестве журналистов. И не слова о том, что происходит в рабочих коллективах.

А ведь основной народ страны под присмотром начальников спрятан в душных цехах и ждет, когда ему дадут право говорить правду, ждут освобождения.

В судах, с трудом, но выигрываются с помощью новых профсоюзов многие трудовые споры. Восстанавливают людей на рабочие места. Выплачивают им зарплату за потерянные дни. Многим выплачивают компенсацию за нанесенный моральный вред. И все это за счет денежных средств предприятия, компаний. Многое бы изменилось в трудовых отношениях, если бы эти выплаты шли за счет того, кто подписывает приказ, дает согласие на увольнение. Работодатель может оказаться главным виновником перед законом, а тем более перед человеком. Пускай он и расплачивается за все это из своего кармана. Если бы сделали так, то какой бы дурак стал рисковать своими деньгами, подписывая приказ на увольнения человека, не будучи уверенным, что полностью соблюден закон. Многое бы изменилось в трудовых отношениях. И всего то небольшая поправочка в трудовое законодательство.