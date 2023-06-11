Идет эвакуация с затопленных территорий ниже Каховки

С правого берега Херсонской области всего эвакуировано 2588 человек, из них более двухсот за вчерашний день.
При этом, завтра начнутся сильные дожди, и это замедлит спад наводнения.
С левого берега, неподконтрольного Украине, эвакуированы более 4 тысяч человек, есть резерв размещения еще на 5,5 тысяч человек.
В эфире украинского телеканала "Рада" появились кадры с эвакуацией людей, проводимой МЧС России на левобережной части Херсонской области.
Это уже вызвало серьёзный скандал. Но своего показывать особисто нечего.
Пострадавших от удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области привезут в больницы Симферополя.
Двое детей и шестеро взрослых находились в ПВР после подтопления, когда по убежищу открыли огонь. Дети получили травмы средней степени тяжести, взрослые — средней и тяжёлой.
А.Б.
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