С правого берега Херсонской области всего эвакуировано 2588 человек, из них более двухсот за вчерашний день.

При этом, завтра начнутся сильные дожди, и это замедлит спад наводнения.

С левого берега, неподконтрольного Украине, эвакуированы более 4 тысяч человек, есть резерв размещения еще на 5,5 тысяч человек.

В эфире украинского телеканала "Рада" появились кадры с эвакуацией людей, проводимой МЧС России на левобережной части Херсонской области.

Это уже вызвало серьёзный скандал. Но своего показывать особисто нечего.

Пострадавших от удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области привезут в больницы Симферополя.

Двое детей и шестеро взрослых находились в ПВР после подтопления, когда по убежищу открыли огонь. Дети получили травмы средней степени тяжести, взрослые — средней и тяжёлой.

А.Б.