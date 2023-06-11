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Московский листок

Воздушное пиратство 21-го века

Опубликовано 11.06.2023 в разделе комментариев 1

украина война всу
Воздушное пиратство 21-го века

Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и будет работать над его конфискацией, чтобы использовать воздушное судно в интересах Украины, сообщил МИД страны. Об изъятии самолета объявил находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо.

Самолету компании "Волга – Днепр", который 27 февраля 2022 года доставил партию коронавирусных тестов из Китая, было отказано в вылете из Канады, которая в тот же день закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.

То есть это был первый акт воздушного пиратства после начала СВО.

Пиратство – не оскорбление. А констатация факта, именно так это квалифицируется со времен королевы Виктории, которая узаконила каперство.

Есть еще один нюанс – Ан-124 самый большой в мире самолет, и есть грузы, которые может перевозить только он. И самолеты эти постоянно находятся в самых разных точках планеты, фактически работают на весь мир.

К примеру, когда я работа в аппарата правительства, пришлось заниматься однажды доставкой техники "Кинтетцу" в Афганистан, для разминирования. Это очень тяжелые и громоздкие машины, и доставить их возможно было только на Ан-124. По-другому никак.

На финал, кстати, все сорвалось – инициатива шла от ООН, наши сразу согласились, афганцы само собой, фирма "Кинтетцу" тоже с нашим удовольствием, но правительство Японии – ни в какую! Двигатели Ан-124 не проходят по японским нормам уровня шума в аэропортах. И поэтому доставить эти машины никак невозможно…

Теперь же, наверно, на краденых самолетах что-то получится, правда, за 20 лет уже все, кто мог, думаю, подорвались на этих минах… Ну, может, на Украину успеют.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==66== написал 11.06.2023 09:46
Не краденый, а конфискованный.
Накапливаются репарации.
Теперь все знают, что Россия средневековый варвар с имперским зудом.
Санкции плодятся и размножаются.
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