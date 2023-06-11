Как сообщается, были украдены 4 ящика с боеприпасами на железнодорожной станции в Венглиньке в Нижней Силезии.

Поезд охранялся солдатами НАТО. Сотрудники службы безопасности отметили, что на одном из вагонов отсутствуют пломбы.

Подозреваемые в краже уже задержаны – это трое мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет.

Миллиардер Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, "чем это закончится"?

Этот вопрос надо было задавать самому себе, когда он одним из первых начал снабжать украинскую армию. Причем за свой счет.

Правильный ответ – это может не закончиться вообще никогда. Происходит приватизация конфликта. Артемовск берет частная армия Пригожина. В Белгородскую область вторгается вообще неизвестно кто, какая-то общественная организация, но вооруженная натовской военной техникой. Войной начинает руководить не генштаб, а рынок, а он вечен…

А.Б.