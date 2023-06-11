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Московский листок

Есть возможность сняться роли трупа

Опубликовано 11.06.2023 в разделе комментариев 2

кино буча
Есть возможность сняться роли трупа

Олександр Щур, один из основных авторов Квартала-95, снимает фильм ,,Буча". Записывайтесь на работу – в сети размещено приглашение: требуются мужчины и женщины на роль трупов мирного населения на дороге. Смена не полная, оплата 1000 гривен за съемочный день.

Судя по всему, с подлинными кадрами есть какие-то проблемы…

Меня все время занимает вопрос, Путину предъявили какое-то непонятное обвинение в краже каких-то детей… А почему не Бучу, кадры со злодеяниями в которой облетели все мировые СМИ?

Выходит, имеющихся доказательств недостаточно для обвинения?

А как же само злодеяние? Его не было на самом деле? Или было, но что-то другое, в чем российскую сторону не получается обвинить?

Да еще вот директора кладбища в Бучанском районе посадили за раздачу российской гуманитарки. Какая гумпомощь, когда российские военные ездили по дорогам и убивали всех подряд? Или не всех, а кому-то раздавали гуманитарную помощь?

А оказывается, в Буче "оккупанты" распространяли какую-то гуманитарную помощь

Интересно, а факт измены в виде раздачи жратвы людям будет отражен в фильме Щура?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==66== написал 11.06.2023 10:18
*Я никогда не жила так раньше*, - Симоньян жалуется на вынужденные личные изменения из-за Буданова&#8203;.
Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян всерьез опасается за свою жизнь и наняла охрану.
Невыученные уроки истории начинают мстить российским пропагандистам. Те, кто чуть больше года назад не считал Украину независимой и суверенной страной, сегодня вынуждены менять стиль жизни и нанимать личную охрану, опасаясь мести украинского ГУР Минобороны.
Главред RT Маргарита Симоньян, к примеру, за минувший год излечилась от язвительных смешков во время высказываний о захвате Украины за три дня. Теперь она всерьез боится за свою жизнь, так как примерно понимает ответственность за разжигание ненависти в Украине и пытается обезопасить перемещение по Москве.
*Вот видите, стоят ребята? Вот они меня охраняют. Я никогда не жила так раньше. Почему? Потому что тот же (глава украинской разведки Кирилл Буданов - ред.) прямо заявил, что мы с Володей Соловьевым - следующие цели*, - сказала Симоньян.
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...
==66== написал 11.06.2023 09:40
Баранов.
Не будь конченой кацапорылой тварью.
Тема Бучи и многих других в прошлом оккупированных городов очень болезненная для украинцев.
За те тысячи замученных и убитых гражданских теперь каждый украинец искренне желает вам тварям смерти.
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