Есть возможность сняться роли трупа

Олександр Щур, один из основных авторов Квартала-95, снимает фильм ,,Буча". Записывайтесь на работу – в сети размещено приглашение: требуются мужчины и женщины на роль трупов мирного населения на дороге. Смена не полная, оплата 1000 гривен за съемочный день.

Судя по всему, с подлинными кадрами есть какие-то проблемы…

Меня все время занимает вопрос, Путину предъявили какое-то непонятное обвинение в краже каких-то детей… А почему не Бучу, кадры со злодеяниями в которой облетели все мировые СМИ?

Выходит, имеющихся доказательств недостаточно для обвинения?

А как же само злодеяние? Его не было на самом деле? Или было, но что-то другое, в чем российскую сторону не получается обвинить?

Да еще вот директора кладбища в Бучанском районе посадили за раздачу российской гуманитарки. Какая гумпомощь, когда российские военные ездили по дорогам и убивали всех подряд? Или не всех, а кому-то раздавали гуманитарную помощь?

А оказывается, в Буче "оккупанты" распространяли какую-то гуманитарную помощь

Интересно, а факт измены в виде раздачи жратвы людям будет отражен в фильме Щура?

А.Б.