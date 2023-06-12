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Московский листок

Положено поздравлять

Опубликовано 12.06.2023 в разделе комментариев 0

россия народ
Положено поздравлять

Сегодня у нас День России, поздравляю. Положено поздравлять. Хотя с чем, не очень понятно. Возникновение праздника связано с событием, произошедшим 33 года назад, — подписанием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. То есть Россия фактически вышла из СССР, которому, тем не менее, по конституции считается правопреемницей.

Само торжество начали отмечать два года спустя, когда СССР окончательно распался. Постановление о празднике вышло 11 июня 1992 года. Еще через два года он закрепился на государственном уровне. Поначалу знаменательная дата носила гордое название День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, однако позже стала зваться Днем России, что совершенно неправильно по сути, но проще произносить. И в 2002 году, то есть 10 лет спустя, название официально сменили на более легкий по звучанию вариант - считается, что нюансы и детали события позабылись, и так сойдет...

На днях партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России 12 июня - в День Великой России (видимо, чтобы не путать с малой, белой и прочими), а также сделать день начала спецоперации официальным праздником. Креативно - 9 мая мы празднует окончание войны, а 24 феврали - день ее начала... Наверно, вопрос ее окончания в повестке дня пока не стоит.

А.Б.



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