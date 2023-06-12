Ядерные державы приводят стратегические силы в боевую готовность

По состоянию на январь 2023 года Соединенные Штаты увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 в прошлом году, а Россия — до 1674 единиц с 1588, следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира.

- Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести, — говорится в докладе SIPRI.

На январь 2023 года из 12 512 ядерных боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года.

Из них примерно 3844 были развернуты на ракетах и самолетах, а около 2000 (почти все принадлежат России или США) были в состоянии повышенной боеготовности — ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

Это уже серьезно - разворачивание стратегическиъ ядерных сил полной боеготовности говорит о внутренней готовности их использовать.

И второе - по-моему, впервые Израиль называют в числе ядепрных держав просто через запятую, как само собой разумеющееся. В списке нет Японии, хотя как и до недавнего времени Израиль она проходила как условно обладающая ядерным оружием.

Понятно, что с ростом угрозы ядерной войны список будет расти. Технологически к созданию ядерного оружия в 21-м веке готовы уже очень многие. К примеру, Украина или Иран.

А.Б.