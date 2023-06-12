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Московский листок

Минобороны подписало контракт с "Ахматом"

Опубликовано 12.06.2023 в разделе комментариев 0

армия солдат офицер
Минобороны подписало контракт с "Ахматом"

«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — заявил генерал Ким после подписания.

Я уже говорил, что это этапное событие - военными действиями начинает руководить не генштаб или минобороны, а некий рынок. Все ждут подписания контракта с Минобороны со стороны ЧВК "Вагнер". Наверно, могут обнаружиться и другие.

Я бы присмотрелся к Русскому добровольческому корпусу - это те, которые ураганили недавно в Белгородской области. А если подписать с ними выгодный контракт, то, возможно, начнут ураганить в Харьковской... Ну рынок же.

Все это напоминает систему, существовашую в Смутное время, когда казачьи и иные формирования воевали на той или другой стороне на основе договоров. И это понятно - Смутное время так называлось официально при Романовых, а в реальности было первой антифеодальной революцией, в которой главный актором было "третье сословие", выразителем интересов которого был Козьма Минин.

Все закончилось установлением абсолютизма Романовых, но могло кончиться и иначе. Ведь 7 царей подряд в России не назначались по праву рождения, а избирались так или иначе, и утверждались одним и тем же парламентом - Боярской думой. Могли избрать князя Пожарского, и история пошла бы по другому пути.

Но остатки порядков Смутного времени дожили до 1917 года - область Войска Донского и другие казачьи области находились с царями в договорных отношениях, и когда кончилась династия, это позволило атаману Каледину объявить о независимости Дона. Тогда тоже не получилось, и Каледин покончил с собой - в такой игре ставки всегда наивысшие.

Вот и сейчас я думал, что "Ахмат" - это формирование спецназа в рамках МВД РФ. А оно, оказывается, имеет статус подписывать отдельные соглашения с Минобороны, прямо как вольное казачество.

Интересно посмотреть, с кем еще Минобороны вступит в договорные отношения?

 А.Б.



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