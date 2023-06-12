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Московский листок

Поляки решили уничтожить русский язык

Опубликовано 12.06.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Поляки решили уничтожить русский язык

Использование русского языка мешает беженцам закрепиться в Польше, сообщил глава Союза украинцев в этой стране Мирослав Скурка изданию The Guardian.

«Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, не является ли это политическими предпочтениями. По прошествии некоторого времени многим людям [полякам] было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — отметил Скурка.

Он добавил, что конфликт на Украине «убил русский язык как нейтральный язык общения».

По его словам, Союз украинцев в Польше получил многочисленные жалобы со стороны поляков, которые хотели помочь, но были обеспокоены тем, что беженцы, получившие их поддержку, продолжают использовать в речи русский язык. В связи с этим отношение поляков к украинцам становится все негативнее, уточнил Скурка со ссылкой на проведенный весной опрос общественного мнения.

Интересно, а когда они помогают бездомной кошке, их не беспокоит, что она мяукает с русским акцентом?

И погром, который устроило НАТО в Сербии, как-то не уничтожил английский язык как язык международного общения. И Вьетнам такого не произвел, и Корея. А вот в Польше, которая, вообще-то, и свою независимость получила из рук Советской России, почему-то очень обесапокоены, на каком языке говорят между собой украинцы...

Думаю, польская помощь еще обернется для Украины очень дорого...

А.Б.



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