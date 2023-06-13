Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минобороны подписывает контракты с "атаманами"

Опубликовано 13.06.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Минобороны подписывает контракты с "атаманами"

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны, 12 июня, был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат».

Новые контракты подписаны семью командирами. Сторону Минобороны представлял генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он выразил уверенность, что в ближайшие недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут контракты.

В сообщении Минобороны не приводятся названия добровольческих отрядов и бригад.

Замминистра обороны Николай Панков объяснял, что это необходимо для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для получения добровольцами необходимого правового статуса.

Извините, но СВО идет уже полтора года, выходит, множество формирований, тысячи людей воюют и погибают без "необходимого правового статуса"?

Войны до сих пор как бы нет, тогда кто все эти люди? На каком основании им выдано оружие со складов Минобороны, откуда они получают денежное довольствие и тоже на каком основании? И, кстати, кто они после подписания атаманами - по другому не знаю, как назвать - контрактов с Минобороны? Контракт еще не основание для присвоения воинского звания и должности в войсках - кто ими командует?

И как все это выглядит с точки зрения законов Российской Федерации?

Или у нас уже начинается Смутное время, и законы особого значения не имеют?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это признак начинающиегося развала вооруженных сил РФ
Смутное время у буржуев, борьба классов у рабочих написал 13.06.2023 11:14
Поскольку вооруженные силы - часть государственного аппарата по подавлению рабочего класса, крупная буржуазия РФ тем самым сама разваливает свой государственный аппарат. Создаются условия для освобождения пролетариата. Рабочему классу не нужна буржуазная армия, ему нужна своя классовая организация.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Путин позвонил мэру Шебекино
Путин позвонил мэру Шебекино
06.06.2023
Как "отжимают" дома в Москве
Как "отжимают" дома в Москве
02.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета (2)
На авиабазах США в Европе размещено около 150 ядерных боеголовок (1)
История шедевра может вот-вот закончиться (0)
Минобороны подписывает контракты с "атаманами" (1)
Поляки решили уничтожить русский язык (7)
Приставы сняли арест и тотчас наложили следующий
Минобороны подписало контракт с "Ахматом" (10)
Ядерные державы приводят стратегические силы в боевую готовность (2)
Положено поздравлять (19)
Есть возможность сняться роли трупа (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss