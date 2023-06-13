Минобороны подписывает контракты с "атаманами"

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны, 12 июня, был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат».

Новые контракты подписаны семью командирами. Сторону Минобороны представлял генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он выразил уверенность, что в ближайшие недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут контракты.

В сообщении Минобороны не приводятся названия добровольческих отрядов и бригад.

Замминистра обороны Николай Панков объяснял, что это необходимо для «единого подхода к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач» добровольцами, а также для получения добровольцами необходимого правового статуса.

Извините, но СВО идет уже полтора года, выходит, множество формирований, тысячи людей воюют и погибают без "необходимого правового статуса"?

Войны до сих пор как бы нет, тогда кто все эти люди? На каком основании им выдано оружие со складов Минобороны, откуда они получают денежное довольствие и тоже на каком основании? И, кстати, кто они после подписания атаманами - по другому не знаю, как назвать - контрактов с Минобороны? Контракт еще не основание для присвоения воинского звания и должности в войсках - кто ими командует?

И как все это выглядит с точки зрения законов Российской Федерации?

Или у нас уже начинается Смутное время, и законы особого значения не имеют?

А.Б.