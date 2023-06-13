История шедевра может вот-вот закончиться

К вопросу о рублевской "Троице", про которую все как-то позабыли за новыми событиями.

Министр культуры Любимова подтвердила, что после храма Христа Спасителя икона "Святая Троица" будет отправлена на реставрацию в центр имени Грабаря.

Точные сроки реставрации пока не известны. Любимова напомнила, что икона находится в государственной коллекции и после реставрации "Троицу" передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, но государство продолжит следить за сохранностью "уникального объекта". Также министр сообщила, что для иконы изготовят новую капсулу.

Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Путин предал икону церкви бессрочно.

Специалисты в один голос утверждают, что на этом история шедевра вполне может и закончиться.

Да ту же капсулу только министр собирается что-то там изготовить, а икона-то уже передана, и хранится по усмотрению церкви.

При этом в самой передачеи с точки зрения законности есть серьезные вопросы - до революции церковь не была отделена от государства, священники получали государственное жалованье, и церковное имущество было государственным. Понадобилось царю Петру перелить колокола на пушки - забрал и перелил. Подарки церкви от государства воспринимались как ответственное хранение - в любой момент их можно было пустить на государственные нужды.

Так что когда большевики изымали церковные богатства для помощи голодающим или закупки за границей необходимого оборудования, это воспринималось как абсолютно законное дело. В том числе и самим священством. Разногласия позже начались.

Или другой пример - храм Христа Спасителя был построен на месте снесенного старинного Алексеевского женского монастыря — памятника XVII века. Игуменья, недовольная сносом исторических построек, прокляла строителей и предрекла: «Сему месту быть пусту». Так потом и вышло...

А вот приватизация государственного имущества всегда вызывает вопросы с точки зрения закона. И не только приватизация "Юкоса" или Норникеля, но и передача государственных ценностей церкви тоже. Изменится политическая коньюнктура, и изменится отношение.