На авиабазах США в Европе размещено около 150 ядерных боеголовок

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре обвинила Вашингтон в «чудовищных расходах» на обновление арсенала, размещении около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы.

Алисия Сандерс-Закре выступила на брифинге после публикации доклада ICAN о тратах на ядерное оружие по всему миру. Они увеличились в 2022 году на $2,1 млрд, до $82,9 млрд. На США приходится больше половины из этой суммы.

«Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег»,— сказала Сандерс-Закре журналистам.

Экспертам известно, что ядерное оружие США размещено в пяти странах Европы: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. «По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок»,— сказала представитель ICAN.

ICAN считает размещение ядерного оружия в Европе «огромной проблемой, особенно с точки зрения прозрачности».

Отмечу, что секрета в этом никакого нет, также ядерные заряды США в Турции размещены на авиабазе Инжирлик, а формально это уже Азия. Но Италия, Бельгия и Нидерланды начали хранить американское ядерное оружие совсем недавно, до этого либо его там не было, либо оно находилось там под секретом.

И тут возникает вопрос - сколько еще ядерного оружия в Европе, которое находится там негласно?

Стратегический бомбкюардировщик пятого поколения, а такие есть только у США, с ядерными ракетами на борту, сел на аэродром в третьей стране - и вот уже там находится ядерное оружие. Этого никто не видит - у бомбардировщиков пятого поколения ракеты внутри, они не подвешены снаружи. И никакого контроля за перемещением такого ядерного оружия нет...

Сейчас уже открыто говорят о росте опасности начала ядерной войны, и спокойствия подобная информация не добавляет...

А.Б.