Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На авиабазах США в Европе размещено около 150 ядерных боеголовок

Опубликовано 13.06.2023 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
На авиабазах США в Европе размещено около 150 ядерных боеголовок

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре обвинила Вашингтон в «чудовищных расходах» на обновление арсенала, размещении около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы.

Алисия Сандерс-Закре выступила на брифинге после публикации доклада ICAN о тратах на ядерное оружие по всему миру. Они увеличились в 2022 году на $2,1 млрд, до $82,9 млрд. На США приходится больше половины из этой суммы.

«Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег»,— сказала Сандерс-Закре журналистам.

Экспертам известно, что ядерное оружие США размещено в пяти странах Европы: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. «По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок»,— сказала представитель ICAN.

ICAN считает размещение ядерного оружия в Европе «огромной проблемой, особенно с точки зрения прозрачности».

Отмечу, что секрета в этом никакого нет, также ядерные заряды США в Турции размещены на авиабазе Инжирлик, а формально это уже Азия. Но Италия, Бельгия и Нидерланды начали хранить американское ядерное оружие совсем недавно, до этого либо его там не было, либо оно находилось там под секретом.

И тут возникает вопрос - сколько еще ядерного оружия в Европе, которое находится там негласно?

Стратегический бомбкюардировщик пятого поколения, а такие есть только у США, с ядерными ракетами на борту, сел на аэродром в третьей стране - и вот уже там находится ядерное оружие. Этого никто не видит - у бомбардировщиков пятого поколения ракеты внутри, они не подвешены снаружи. И никакого контроля за перемещением такого ядерного оружия нет...

Сейчас уже открыто говорят о росте опасности начала ядерной войны, и спокойствия подобная информация не добавляет...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==67== написал 13.06.2023 11:27
Надеюсь ты помнишь, что это Медведев грозится взорвать весь земной шар.
А после захвата ЗАЭС и подрыва Каховской АЭС весь мир понял что имеет дело со сверх неадекватным засранцем.
США уже предупредили, что сотрут все вооружение России если будет ядерный удар по Украине.
А ядерные БП это всего лишь готовность на действия российского неадеквата.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Путин позвонил мэру Шебекино
Путин позвонил мэру Шебекино
06.06.2023
Как "отжимают" дома в Москве
Как "отжимают" дома в Москве
02.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета (2)
На авиабазах США в Европе размещено около 150 ядерных боеголовок (1)
История шедевра может вот-вот закончиться (0)
Минобороны подписывает контракты с "атаманами" (1)
Поляки решили уничтожить русский язык (7)
Приставы сняли арест и тотчас наложили следующий
Минобороны подписало контракт с "Ахматом" (10)
Ядерные державы приводят стратегические силы в боевую готовность (2)
Положено поздравлять (19)
Есть возможность сняться роли трупа (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss