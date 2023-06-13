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Московский листок

Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета

Опубликовано 13.06.2023 в разделе комментариев 2

самолет авиапром
Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета.

Что касается сроков разработки лайнера, Мантуров особо подчеркнул: "не раньше 2028 года".

Отмечается, что работа по созданию дальнемагистрального самолета параллельно ведется с Китаем. "С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", - уточнил глава Минпромторга.

Напомним, в декабре 2022 года правительство выделило Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 миллионов рублей на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. И вот, спустя полгода, ни эскизного проекта, ни параметров каких-то, только заявление министра, что "не раньше"...

А ведь бы уже у нас дальнемагистральный самолет, причем обогнавший свое время - Ту-144. Сверхзвуковой. Первый испытательный полёт Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года, за два месяца до испытания аналога - британско-французского "Конкорда".

Всего было построено 16 самолетов. На них было совершено 2556 вылетов.

На сегодняшний день сохранилось 10 самолетов: четыре стоят в авиационных музеях Ульяновска, Монино, Самары и Казани, один остался на заводе в Воронеже, ещё пять находятся в Жуковском, причем три находящихся в Жуковском самолёта могут быть восстановлены до состояния летной годности.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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ДАЛЬНИ Е ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТО СПОСОБ СПОСОБ НАЖИВЫ МАНТУРОВА!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 13.06.2023 11:27
Путинский народ особенно радуют не только путинские успехи, но радужные перспективы
на многие год вперед: ведь под них выделяют сотни миллиардов финансирования!
Не случайно этот безграмотный авантюрист вместе с женой потаскушкой имеют годовой
доход вместе более 3млрд.рублей! Это Мантуров!
Зато Россия скоро восстановит выпуск "ОКИ" совместно с Китаем для элиты !
Неужели не дождемся возобновления выпуска "ЖОПОРОЖЦА" в люкс варианте!?
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"Сухой Суперджет"
уже показал написал 13.06.2023 11:18
что это за собственные разработки. Это можно назвать только собственной сборкой - теперь, видимо, из китайских деталей. Затраченные на это деньги по всей вероятности тоже вывезут в Китай.
Россия не может создавать ничего своего, потому что у власти в России компрадорская финансовая олигархия, разворовывающая и разваливающая страну в течение 30 лет.
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