Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета.

Что касается сроков разработки лайнера, Мантуров особо подчеркнул: "не раньше 2028 года".

Отмечается, что работа по созданию дальнемагистрального самолета параллельно ведется с Китаем. "С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", - уточнил глава Минпромторга.

Напомним, в декабре 2022 года правительство выделило Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 миллионов рублей на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. И вот, спустя полгода, ни эскизного проекта, ни параметров каких-то, только заявление министра, что "не раньше"...

А ведь бы уже у нас дальнемагистральный самолет, причем обогнавший свое время - Ту-144. Сверхзвуковой. Первый испытательный полёт Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года, за два месяца до испытания аналога - британско-французского "Конкорда".

Всего было построено 16 самолетов. На них было совершено 2556 вылетов.

На сегодняшний день сохранилось 10 самолетов: четыре стоят в авиационных музеях Ульяновска, Монино, Самары и Казани, один остался на заводе в Воронеже, ещё пять находятся в Жуковском, причем три находящихся в Жуковском самолёта могут быть восстановлены до состояния летной годности.

А.Б.