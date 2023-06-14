Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На хрена козе атомная бомба?

Опубликовано 14.06.2023 в разделе комментариев 0

война атомная бомба

Лукашенко заявил, что Россия передала Минску своё ядерное оружие. То ли он не понял, что и зачем разместили в Белоруссии, то ли по обыкновению валяет Ваньку.

- У "Искандера" боеголовка ядерная. Я ему (Путину – прим. ред.) говорю: если у тебя с тактическими боезарядами проблема, ты мне вот сюда, в "Полонез", впихни ядерный заряд. Он мне говорит: "Нам легче поставить". Тогда я говорю: надо поставлять, потому что мы видим ситуацию, – рассказал Лукашенко.

Еще не хватало такому деятелю ядерное оружие.

На самом деле активация ядерного заряда - это отдельная техническая задача, не менее сложная, чем создание самого ядерного заряда. Взрыватели для ядерных зарядов создает предприятие - не буду говорить какое, но одно время именно оно считалось самым секретным в стране.

И ядерные заряды в Турции или Германии, и российские в Белоруссии остаются в полном распоряжении страны-производителя, сами государства, где они физически размещены, подорвать их не могут. А при попытке обойти систему защиты, заряд просто придет в негодность.

Бельгийский пилот может сбросить атомную бомбу, но активировать ее можно только из США. Аналогично с "Искандером", на котором установлена ядерная боеголовка - запустить можно, но взорвать без команды из Кремля - нет.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
На авиабазах США в Европе размещено около 150 боеголовок
На авиабазах США в Европе размещено около 150 боег...
14.06.2023
На хрена козе атомная бомба?
На хрена козе атомная бомба?
14.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На авиабазах США в Европе размещено около 150 боеголовок (0)
На хрена козе атомная бомба? (0)
Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета (30)
На авиабазах США в Европе размещено около 150 ядерных боеголовок (2)
История шедевра может вот-вот закончиться (0)
Минобороны подписывает контракты с "атаманами" (14)
Поляки решили уничтожить русский язык (26)
Приставы сняли арест и тотчас наложили следующий
Минобороны подписало контракт с "Ахматом" (10)
Ядерные державы приводят стратегические силы в боевую готовность (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss