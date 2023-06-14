На хрена козе атомная бомба?

Лукашенко заявил, что Россия передала Минску своё ядерное оружие. То ли он не понял, что и зачем разместили в Белоруссии, то ли по обыкновению валяет Ваньку.

- У "Искандера" боеголовка ядерная. Я ему (Путину – прим. ред.) говорю: если у тебя с тактическими боезарядами проблема, ты мне вот сюда, в "Полонез", впихни ядерный заряд. Он мне говорит: "Нам легче поставить". Тогда я говорю: надо поставлять, потому что мы видим ситуацию, – рассказал Лукашенко.

Еще не хватало такому деятелю ядерное оружие.

На самом деле активация ядерного заряда - это отдельная техническая задача, не менее сложная, чем создание самого ядерного заряда. Взрыватели для ядерных зарядов создает предприятие - не буду говорить какое, но одно время именно оно считалось самым секретным в стране.

И ядерные заряды в Турции или Германии, и российские в Белоруссии остаются в полном распоряжении страны-производителя, сами государства, где они физически размещены, подорвать их не могут. А при попытке обойти систему защиты, заряд просто придет в негодность.

Бельгийский пилот может сбросить атомную бомбу, но активировать ее можно только из США. Аналогично с "Искандером", на котором установлена ядерная боеголовка - запустить можно, но взорвать без команды из Кремля - нет.

А.Б.