Российский советник-посланник в США Андрей Леденев обвинил американские власти — и представителей стран Запада в целом — в нежелании начать независимое расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Начать расследование о "северных потоках", которые подорвали бог знает когда, когда WSJ уже опубликавал данные, что американская разведка как минимум знала о готовящемся украинскими спецслужбами подрыве и лишь искренне сомневалась, что у тех все пройдет гладко! И вот тут, конечно, расследование. Еще на годы вперед.

Он бы еще потребовал расследовать теракт с уничтожением башен "Близнецов" или убийство Кеннеди. Самое время, когда всем уже надо объяснять, кто такой Кеннеди и что его однажды убили...

А кто подорвал Каховскую ГЭС? Или пока не интересно, надо обождать лет десять?

И так ведь во всем.

Вот президент Путин на встрече с военкорами в Кремле говорит: «Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты — вот эти беспилотники и так далее. Они у нас есть, но нам, к сожалению, их не хватает количественно», — признался глава государства.

А вот про то, что никто за это не ответил и не ответит, конечно, не признался. Как не признался и не признается, что начал СВО, личным своим решением начал, даже не подумав, что ОПК у него в течение многих лет руководили некомпетентные в данном вопросе люди, и сейчас руководят некомпетентные. Какое отношение имеет Мантуров к ОПК?

Или перл про "паркетных генералов"... А кто у нас подписывает указы о высоких назначениях в Минобороны, кто присваивает генеральские звания людям, подчас не умеющим грамотно читать и писать? А замминистра, отвечающий как раз за техническое обеспечение армии, не по-прежнему ли держит семью в Майами?

Но этого-то никто расследовать не станет, это точно... А уж вопрос кадровых решений президента - это на сто процентов вопрос не обсуждающийся. Начиная с министра обороны, который действительно опытный управленец "на все руки" - хоть МЧС, хоть второй па размеру регион страны, хоть Минобороны - в мирное время... А вот во время военное - извините. Вот-вот уже Белгород начнем эвакуировать, а он со своими собственными формированиями спустя полтора года войны контракты подписывает...

Так не то, что Украину - удивительно, что мы Грузию-то победили как-то... Кстати, тогда верховным был Медведев, как раз всю войну с женой где-то на теплоходе проплавал. Может, и сейчас - на теплоход? И все наладится...