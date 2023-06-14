Бывшему главе СО РАН дали 4 года

Советский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего главу Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Асеев с 2009 по 2015 годы арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение - 12 академиков.

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В данном случае поражает убожество самого вопроса. Академик, бывший глава СО РАН приговорен по статье 159 [УК РФ] ("Мошенничество").

В 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-1960-х годах, в числе которых находится дом Асеева.

Но ведь академиком избирают пожизненно, то есть если вселился, то и будешь жить там до конца дней, если только, как Сахарова, в Горький не переселят... И коттеджи строились на средства СО РАН, то есть на деньги этих самых академиков. Но в 60-е годы прав собственности не было, был только соцнайм. Вот и решили они перевести свое жилье по факту - в собственное по закону. А это почему-то сочли мошенничеством... Ну так у нас вся приватизация госимущества тогда - мошенничество.

А.Б.