Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) поставила в Конгрессе вопрос об импичменте президента США Джо Байдена из-за его неспособности выполнять должностные обязанности по охране границ страны.

Ранее в интервью телеканалу Fox News она призвала членов Республиканской партии использовать большинство, которым они обладают в Палате представителей, чтобы как можно скорее отправить Байдена в отставку.

"Учитывая серьезность нарушения Джо Байденом конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента, это то, что мы должны сделать республиканским большинством, представленным в Палате представителей. Это наш долг", - убеждена она.

Я себе представляю, что было бы, если бы как Белгород из Мексики обстреливали какой-то приграничный американский город...

Но у нас представить себе, что депутат от "Единой России" поднял вопрос об импичменте президенту... Лучше о полете на Марс.

А.Б.