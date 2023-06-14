Украина потеряла большую часть БМП Bradley

"Украинское наступление идет, но Киев не достиг практически никаких видимых успехов. Напротив, в социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками", — говорится в публикации InfoBRICS.

InfoBRICS называет две причины, по которым Запад просчитался. Во-первых, невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а во-вторых, нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное украинским войскам.

А я бы добавил невысокое качество самой БМП Bradley с ее вертикальными броневыми стенками и явной перегруженностью.

Есть отличный американский фильм, в котором подробно разбирается вопрос американских оборонных закупок - это не про маньяков или ниндзя, это смотрится как один большой фельетон, причем не реальном материале.

Есть основания полагать, что в американской армии хорошо представляют себе, что за барахло эти БМП Bradley, и просто нашли возможность избавиться от них, причем поставляя на Украину пусть и отложенным платежом, но за полную стоимость.

А себе на свежие деньги, уже выделенные Пентагону, разработают и произведут что-то получше. В общем, бизнес и ничего личного.

А.Б.