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Московский листок

"Мы свои, буржуинские..."

Опубликовано 15.06.2023 автором в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
"Мы свои, буржуинские..."

Если бы мне привели такую цитату Нашего Всего, то я бы, пожалуй, усомнился и не поверил. Но тут уж сомневаться не приходится — опубликовано на официальном сайте Кремлин.ру. Вот что Владимир Владимирович заявил 13 июня на встрече с военкорами:

«И вы знаете, я уже говорил, это не секрет, и нашим западным партнерам, как я их всё время называл, мы же всё предложили, мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил: давайте рассмотрим эту возможность, — нас щёлк оттуда, даже рассматривать не стали...»

А Талейран ещё говорил, что язык дан политикам, чтобы скрывать свои мысли... Где там... Такие откровения... «Мы свои, буржуинские...» Само словечко «буржуин» — оно же вообще-то из сказки Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише. И кто там мог подобную реплику произнести? Ох, не Мальчиш-Кибальчиш, совсем не он. Совершенно другой персонаж.

Тот самый, который за свой... гм... подвиг, согласно каноническому тексту сказки получил достойную награду: «Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется». (Уж сам подвиг мы описывать не будем, кому интересно — пусть почитает сказку).

Насколько можно понять, именно такого поведения наши беловежские Мальчиши-Плохиши и ожидали от Главных Буржуинов. Подали заявку на вступление в НАТО... то есть в ихнее буржуинство... Но тут и произошёл какой-то непонятный сбой. Заявку «щёлк оттуда, даже рассматривать не стали...» А потом начались и вовсе незапланированные и не предсказанные ни в какой сказке вещи...

Буржуины и впрямь послали печенье — ну, не ящик, но хоть какое-то количество — но послали совсем не туда. Все ведь не забыли ещё мем насчёт печенек Госдепа от Нуланд и куда они были доставлены?

Всё пошло кувырком! Об этом ни в какой сказке не предупреждали!..

Продолжаю цитировать речь 13 июня:

«Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят: кинули просто».

В общем, кинули нас, надули, умыли, обули, провели за нос, развели, прокатили, навешали лапши на уши, оставили с носом, обмишурили, продинамили, околпачили и обморочили. Так что мы ни в чём не виноваты, всё они, вероломные буржуины. Мы-то к ним со всей душой, с открытым сердцем, а они...

«Да ещё и таких ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Не хотят они коммунизма — бог с ним, а кто хочет-то сегодня. Сбрасывают основателя Украины — Ленина — с пьедесталов. Ладно, это их дело. Но на это место Бандеру ставят — он же фашист. Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течёт еврейская кровь, который возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов. Я просто не понимаю этого».

Коммунизма мы, знамо дело, не хотим, мы же не Кибальчиши какие-то проклятые. Но когда на пьедестал взгромождают главных противников этих самых Кибальчишей в ХХ веке, главных борцов с ними, то это нас почему-то шокирует. Странно! Принимая веру, принимаешь и песни. Разве можно капризничать и привередничать, когда дядя Главный Буржуин сказал!..

В общем, краткий итог. Хотели мы быть Мальчишами-Плохишами, но буржуины нас кругом кинули: ни бочки варенья, ни ящика печенья не прислали. И самое главное, в своё буржуинство нас так и не приняли. А раз так, деваться некуда, приходится обратно в Кибальчиши переквалифицироваться...

Правда, если открыть всё ту же сказку, то там дальше тоже как-то негладко получается:

«При первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства».

А оно нам надо? Разве мы этого хотим? Короче, куда ни кинь, всюду клин... :(



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Всего комментариев к статье: 1
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Это им не надо буржуинам
Бибир написал 15.06.2023 11:58
А что сохранить буржуинство надо кого нибудь победить, да послать туда на погибель этих кабильчишей, да заставить запугать упряниковать сладко на денежные контракты. И вот уже этот сопливыйкибальчиш глядь уже и на контракте и защитник мальчишей плохишей. А еще соска торчит во рту. Лучше пусть там погибнет сказал вождь, чем от наркотиков. А не плохиши ли контролирует наркоту. И почему кабильчишей нет будущего кроме как погибнуть за плохишей и их шлюх и выебков живущих в странах НАТО. В откровенных воришек ну куда еще примут. Добирались. На гагу.
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