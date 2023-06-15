В России начался скромный рост производства "винных напитков"

Согласно данным Росстата, производство «винных напитков» в России начало расти после сокращения в 2019 году.

С 2019 года выпуск такой продукции снижался. За 2021 год производство «винных напитков» уменьшилось на 41,9%, до 6,26 млн дал, а за 2022 год — на 29,9%, до 4,38 млн дал. Однако за первые четыре месяца 2023 года выпуск такой продукции увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 млн дал.

В статистику входят напитки, в составе которых должно быть не менее 50% вина или виноградного сусла, а также фруктовые виноматериалы. Лидерами по производству таких напитков являются компании «Союз-вино», «Евразийская алкогольная группа» и ГК «Абрау-Дюрсо».

Вообще, если на мой вкус, то государственного стимулирования достойно разве что натуральное вино, а никакие не "винные напитки" - от которых недалеко и до "Мистера Сидра".

50% вина или виноградного сусла, а остальное что? Ослиная моча? Метиловый спирт с ментовских складов?

В нашей стране огромные площади виноградников, если надо, можно найти еще - вот сколько угодно, сейчас виноград даже в Сибири выращивают. Зачем нам пойло? Не говоря уже о виноградной водке и коньяке - спирт для них можно гнать и из низкосортных виноматериалов.

Не говорю уже о фруктовых винах, о том же сидре, только настоящем, из яблок - их каждый год в стране просто пропадает огромное количество...

Я просто вообще не понимаю, как при таком изобилии приживаются на рынке разные алкогольные суррогаты.

А.Б.