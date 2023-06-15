Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кофе подорожает везде

Опубликовано 15.06.2023 в разделе комментариев 0

рынок кофе
Кофе подорожает везде

В 2023 году стоимость кофе в России может увеличиться на 15% на фоне дальнейшего роста цен в основных странах-поставщиках.

Цены на кофе не определяются в России, а зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Крупнейшим экспортером арабики выступает Бразилия, робусты — Индия и Вьетнам.

9 июня фьючерсы на кофе робуста на биржевых торгах в Лондоне подскочили на 2%, до уровня $2815 за тонну, что стало самым высоким показателем с момента запуска торгов кофейными контрактами 15 лет назад.

Bloomberg отмечал, что с начала 2023 года на фоне увеличения спроса, неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения стоимость кофе робуста выросла более чем на 50%.

Плохая новость, кофе пьют десятки миллионов в России, это давно не элитный напиток, его потребляют все слои населения.

И ничего не поделаешь - у нас кофе не растет вообще, если чай есть хотя бы краснодарский (и очень неплохой при этом), то кофе нет никогда не будет.

Но ситуация совсем не безвыходная - даже более того, она дает дополнительные возможности. У нас же новые друзья - Эфиопия, Эритрея, другие африканские страны, где растет лучший на свете кофе, намного лучше, на мой вкус, чем кисловатая бразильская арабика.

Надо только вложить средства в производство кофе в этих странах - такой империализм многим понравится...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Кофе подорожает везде
Кофе подорожает везде
15.06.2023
На хрена козе атомная бомба?
На хрена козе атомная бомба?
14.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кофе подорожает везде (0)
"Мы свои, буржуинские..." (1)
Загрязнение Днепра коснется стран НАТО, и обойдет Крым (2)
Кофе подорожает везде (0)
В России начался скромный рост производства "винных напитков" (0)
Ответить терактом на теракт? (2)
Украина потеряла большую часть БМП Bradley (15)
Поставлен вопрос об импичменте Байдену (8)
Бывшему главе СО РАН дали 4 года (6)
Кто же это подорвал "северные потоки"? (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss