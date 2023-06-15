Кофе подорожает везде

В 2023 году стоимость кофе в России может увеличиться на 15% на фоне дальнейшего роста цен в основных странах-поставщиках.

Цены на кофе не определяются в России, а зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Крупнейшим экспортером арабики выступает Бразилия, робусты — Индия и Вьетнам.

9 июня фьючерсы на кофе робуста на биржевых торгах в Лондоне подскочили на 2%, до уровня $2815 за тонну, что стало самым высоким показателем с момента запуска торгов кофейными контрактами 15 лет назад.

Bloomberg отмечал, что с начала 2023 года на фоне увеличения спроса, неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения стоимость кофе робуста выросла более чем на 50%.

Плохая новость, кофе пьют десятки миллионов в России, это давно не элитный напиток, его потребляют все слои населения.

И ничего не поделаешь - у нас кофе не растет вообще, если чай есть хотя бы краснодарский (и очень неплохой при этом), то кофе нет никогда не будет.

Но ситуация совсем не безвыходная - даже более того, она дает дополнительные возможности. У нас же новые друзья - Эфиопия, Эритрея, другие африканские страны, где растет лучший на свете кофе, намного лучше, на мой вкус, чем кисловатая бразильская арабика.

Надо только вложить средства в производство кофе в этих странах - такой империализм многим понравится...

А.Б.