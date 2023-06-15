Загрязнение Днепра коснется стран НАТО, и обойдет Крым

Большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. Для Крыма и Кавказа никаких рисков загрязнения прибрежных вод нет, сообщили в пресс-службе Морского гидрофизического института РАН.

Воды распространяются против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону побережья Одессы, говорят ученые. Далее они идут последовательно в сторону побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только в последнюю очередь - через несколько месяцев - достигают побережья России.

Повреждение Каховской ГЭС вызвало резкое увеличение мутности вод Днепра. От лимана они двигались на запад и к 9 июня достигли побережья Одессы.

Можно предположить, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и будет вынесена с верхним слоем в Мраморное и Эгейское моря.

Питьевая вода в Херсонской области соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма...

А.Б.