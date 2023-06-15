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Московский листок

Загрязнение Днепра коснется стран НАТО, и обойдет Крым

Опубликовано 15.06.2023 в разделе комментариев 3

вода река
Загрязнение Днепра коснется стран НАТО, и обойдет Крым

Большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. Для Крыма и Кавказа никаких рисков загрязнения прибрежных вод нет, сообщили в пресс-службе Морского гидрофизического института РАН.

Воды распространяются против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону побережья Одессы, говорят ученые. Далее они идут последовательно в сторону побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только в последнюю очередь - через несколько месяцев - достигают побережья России.

Повреждение Каховской ГЭС вызвало резкое увеличение мутности вод Днепра. От лимана они двигались на запад и к 9 июня достигли побережья Одессы.

Можно предположить, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и будет вынесена с верхним слоем в Мраморное и Эгейское моря.

Питьевая вода в Херсонской области соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: У нас все хорошо сволота укропская 68 укропов и один урюк зеленский
Бибио написал 15.06.2023 12:15
Что для русского норма для укропа смерть. А совсем недавно, вспомните ка, а слово русский и говорить было не прилично и на тв и политики и вожди скромничали что они русские, хотели падлы вписаться в буржуинское сообщество но воришек озереых кинули и не приняли. А уж слово советский солдат и вовсе не слыхал. А теперь когда петушина клюкакнул в жоппу, так сразу русский мир вспомнили из своих вилл и дворцов в странах НАТО.
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У нас все хорошо сволота укропская 68 укропов и один урюк зеленский
Бибир написал 15.06.2023 12:07
А пишут что =питьевая вода соответствует нормам=
Наши нормы мы привыкли жить в гувне, пить гувно, жрать пальмовое гувно. Что для русского норма, то для кацапа смерть.
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...
==68== написал 15.06.2023 11:45
Баранов возьми карту течений Черного моря.
Два круговых потока - слева и справа Крыма.
Левый поток идет вдоль западного Крыма.
Севастополь и Евпатория получат свою дозу вашего дерьма.
А Грузия совсем не при чем.
Да, и воды в Крыму не будет пока не восстановят плотину Каховской ГЭС.
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