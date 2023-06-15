Кофе подорожает везде

Здравствуйте!

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне появления новой информации о подрыве «Северных потоков» Россию больше ничто не удерживает от уничтожения «вражеских» кабелей связи, о чем он и написал в своем Telegram-канале.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

В июне 2023-го The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что ЦРУ получило информацию о готовящейся атаке украинских властей на «Северные потоки» летом 2022-го. По словам собеседников газеты, ЦРУ призывало Киев отказаться от своих планов. Также источники WSJ рассказали, что подготовкой диверсии руководил глава ВСУ Валерий Залужный.

То есть, имея на руках доказательства организации Украиной международных терактов, замглавы Совета безопасности РФ, бывший президент, бывший премьер, бывший глава администрации президента предлагает ответить терактом на теракт?

Вместо того, чстобы начиная еще с 2014 года признать киевский режим террористическим, и добиваться международных санкций, вкючая сюда и запрет на поставку вооружений, экс-президент России предлагает ответить терактом на теракт!

Это все к вопросу кадровых решений Путина - Медведев это стопроцентно путинский кадр.

А есть ли у нас лоббисты в американском Конгрессе? Ну хотя бы чтобы поставить вопрос о спонсорстве терроризма со стороны Киева... Этот вопрос я слышал с 1995 года - у всех есть, у немцев и французов, поляков, евреев, румын и даже цыган, а вот у русских, миллионы которых сегодня живут в США, нет!

Идею "иностранных агентов" наши у США передрали, а вот кто наш "иностранный агент" в Америке? Нет таких? Это вопрос к МИДу и СВР. Зато в посльстве РФ в Вашингтоне, полагаю, агентов другой стороны предостаточно... Но это мое субъективное мнение.

https://forum-msk.org/material/news/1...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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