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Московский листок

Первым делом он посадил бы на кол всех британцев, оказавшихся под рукой...

Опубликовано 16.06.2023 в разделе комментариев 1

самолет авиапром
Первым делом он посадил бы на кол всех британцев, оказавшихся под рукой...

Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД России из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124.

В МИД России отметили, что Эбелю «был сделан демарш» по поводу заявления Канады о намерении конфисковать авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр». Россия расценивает намерение передать самолет Киеву, как воровство, подчеркнули в министерстве.

«Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов, и подло взятого в заложники», - отмечается в заявлении.

В ведомстве предупредили, что действия Оттавы «будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений», которые уже находятся «на грани обрушения».

Ранее канадский кабмин принял решение о передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Решение было анонсировано премьером Джастином Трюдо во время визита в Киев.

С момента ареста самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тысяч рублей) за каждый день стоянки.

Так, в прошлом году сообщалось, что российская авиакомпания заплатила более 100 тысяч канадских долларов (4,5 миллиона рублей) за парковку самолета, застрявшего в Торонто.

Представляете, как это выглядит с точки зрения простой человеческой морали? Канада уже полтора года удерживает самолет, который привез им медицинские препараты в рамках гуманитарной миссии, собирается его украсть совсем и еще и выписывает ему штрафы за парковку, при этом выслав из страны его экмпаж - то есть Россия даже теоретически не может забрать самолет.

Что любопытно - наш бюджет исправно оплачивает эти штрафы... А зачем, если самолет украден?

Кстати, и доставить на Украину тоже не может, поскольку сертификаты на управление этой машиной можно получить только в России. Но это уже неважно.

Важно, что такие инциденты показывают, что на Западе относятся к русским не совсем как к людям. То, что совершенно немыслимо по отношению к французам или британцам, с русскими проходит. Причем так было всегда, а не только сейчас - даже в периоды самых наилучших отношений некоторый двойной стандарт присутствовал. Не только в отношении русских, конечно. Вся огромная территория Канады - это следствие такого отношения к народам, когда-то населявшим ее, а теперь живущим в резервациях. Но та же судьба могла быть уготована и русским - Российско-Британская компания с штаб-квартирой в Вологде была создана раньше, чем Ост-Индская...

Но тогда в Кремле сидел Иван Васильевич Грозный, прозванный за зверства Четвертым - конфискуй у него кто-то судно при таких обстоятельствах, первым делом он посадил бы на кол всех британцев, оказавшихся под рукой... Тогда Канада была еще британской колонией, каковой оставалась до недавнего времени. До сих пор высшая честь для канадцев - поцеловать задницу британскому королю... А с индейцами и прочими можно не церемониться.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
=69= написал 16.06.2023 10:29
А ничего, что весь народ Украины хочет посадить на кол Путина, путиноидов и всех россиян за зверства и бардак устроенные в Украине.
А Канада просто выполняет решение о заморозке активов России и передаче их Украине в качестве компенсации за бардак и погром устроенный российскими войсками.
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