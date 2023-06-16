Минтруда отказалось поддержать установление шестидневной рабочей недели

Министерство труда России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. «Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — указал он.

Ранее специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что две трети россиян поддержали шестидневную рабочую неделю. Однако россияне готовы перейти на такой график только за прибавку к зарплате.

С предложением ввести альтернативный режим работы 22 мая выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы заявили, что шестидневка необходима, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций.

То есть бизнес предлагает переложить санкционную нагрузку на экономику на плечи трудящихся. Это логично, но может привести к революции. Правда, для этого нужно еще проиграть войну и создать революционную партию.

Скорей уж на Украине...

А.Б.