Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минтруда отказалось поддержать установление шестидневной рабочей недели

Опубликовано 16.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Минтруда отказалось поддержать установление шестидневной рабочей недели

Министерство труда России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. «Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — указал он.

Ранее специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что две трети россиян поддержали шестидневную рабочую неделю. Однако россияне готовы перейти на такой график только за прибавку к зарплате.

С предложением ввести альтернативный режим работы 22 мая выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы заявили, что шестидневка необходима, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций.

То есть бизнес предлагает переложить санкционную нагрузку на экономику на плечи трудящихся. Это логично, но может привести к революции. Правда, для этого нужно еще проиграть войну и создать революционную партию.

Скорей уж на Украине...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Кофе подорожает везде
Кофе подорожает везде
15.06.2023
На хрена козе атомная бомба?
На хрена козе атомная бомба?
14.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Опять "белый порошок" в центре Москвы (0)
Захарова высмеяла Киссинджера. Талейрану приготовиться (2)
Минтруда отказалось поддержать установление шестидневной рабочей недели (0)
Первым делом он посадил бы на кол всех британцев, оказавшихся под рукой... (1)
Кофе подорожает везде (2)
"Мы свои, буржуинские..." (5)
Загрязнение Днепра коснется стран НАТО, и обойдет Крым (23)
Кофе подорожает везде (2)
В России начался скромный рост производства "винных напитков" (3)
Ответить терактом на теракт? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss