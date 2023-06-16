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Московский листок

Захарова высмеяла Киссинджера. Талейрану приготовиться

Опубликовано 16.06.2023 в разделе комментариев 2

лавров мид
Захарова высмеяла Киссинджера. Талейрану приготовиться

России следует признать, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии. К этому призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.

«Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны основываться на соглашении и своего рода консенсусе, и я верю, что если война закончится должным образом, это вполне достижимо», — заявил он.

По его мнению, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Киссинджера. По ее словам, Киссинджер известен своими нешаблонными оценками, и, перешагнув столетний рубеж, продолжает высказывать мысли, идущие вразрез с повесткой дня...

Смешно дураку, что хрен на боку... Когда повестку дня формируют Нуланд или Лавров, вполне логично быть с ней вразрез. И консенсус по-любому лучше, чем вечная конфронтация.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Еврейка Машка на подхвате армянского еврея Лаврова.
Не смешите мои тапочки. написал 16.06.2023 10:52
По ТВ пора начинать изучать работу Берла Лазара "Еврейская Россия".
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...
=69= написал 16.06.2023 10:51
СССР под санкциями понадобилось 10 лет чтоб перейти от рассказов о скором крахе капитализма к *ножкам Буша*.
Думаю РСФСР понадобится намного меньше времени.
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