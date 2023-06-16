Захарова высмеяла Киссинджера. Талейрану приготовиться

России следует признать, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии. К этому призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.

«Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны основываться на соглашении и своего рода консенсусе, и я верю, что если война закончится должным образом, это вполне достижимо», — заявил он.

По его мнению, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Киссинджера. По ее словам, Киссинджер известен своими нешаблонными оценками, и, перешагнув столетний рубеж, продолжает высказывать мысли, идущие вразрез с повесткой дня...

Смешно дураку, что хрен на боку... Когда повестку дня формируют Нуланд или Лавров, вполне логично быть с ней вразрез. И консенсус по-любому лучше, чем вечная конфронтация.

А.Б.