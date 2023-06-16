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Московский листок

Опять "белый порошок" в центре Москвы

Опубликовано 16.06.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Опять "белый порошок" в центре Москвы

Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину и ее мужа задержали в центре Москвы.

Пара ехала на собственном автомобиле по улице Коровий Вал, когда их остановили сотрудники ДПС. При проверке документов полицейские нашли в машине содержимое с белым порошком.

Актрису и ее супруга направили на медицинское освидетельствование, изъятое вещество передали на экспертизу.

У вас когда-либо проверяли документы инспектора ГИБДД?

Вот как при обычной проверке инспектор может что-либо "обнаружить"? Для этого надо, как минимум, залезть в салон и порыться там, что задержанные навряд ли позволят.

Значит, что-то было не так...

Только констатирем: опять появились "неожиданные" обнаружения "белого порошка". Хоть не выезжай из дому...

А.Б.



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