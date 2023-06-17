Президент подписывает. Чиновник отнимает. Как получить пособие на детей?

Всем известно, что наш президент В. В. Путин постоянно любит детей. Постоянно говорит о демографической политике. О материальной поддержке семей. Говорит и даже делает.

К примеру, 21 ноября 2022 года, «…Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон об универсальном пособии для беременных женщин и граждан, имеющих детей…

…Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей, при этом будут учитывать уровень среднедушевого дохода семьи и другие факторы…»

https://rg.ru/2022/11/17/putin-podpisal-zakon-o-edinom-posobii-na-detej.html

“Президент обратил внимание на то, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан” (обратите внимание на слова «максимально понятным») https://www.garant.ru/news/1591053/

Как же эти слова нашего гаранта Конституции (а также всех остальных благ) исполняются на практике? Смотрим на одном из конкретных примеров.

В нашу редакцию обратился военного пенсионер, инвалид третьей группы (в результате военной травмы) Магомедов Магомед-Расул Набидулаевич.

Проблема — практически полная невозможность получить детское пособие.

Для получения нужно взять справки из налоговой о счётах жены и мужа. Далее взять справки из банка о движении средств на всех этих счетах. Отсканировать и подать в отдел соцзащиты через сайт Мос.ру (лично или при помощи сотрудника госуслуг). Кстати, работникам госуслуг достаточно часто участвовать в этом не нравится, они стараются отказаться от данной части работы с гражданами. Говорят, что их этому не учили.

Если хоть один отсканированный во время проверки чем то не понравится – документы заворачивают и нужно брать справку в налоговой и все справки в банках заново. Старые не годятся. Отметим, что родители подписывают согласие на проверку данных. Однако чиновники данные не проверяют, просто заворачивают и всё. Через 20 дней приходит отказ и нужно бегать, собирать справки снова. В итоге — получить пособие то ли невозможно, то ли крайне трудно.

«В соцзащите нам говорят, мы не одни такие», - комментирует ситуацию Расул Магомедов. Известный правозащитник Эдуард Рудык, к которому автор материала обратился за консультацией, подтвердил масштабность данной проблемы.

А 13 апреля 2023 года Путин заявил, что с правительством обсуждаются дополнительные меры поддержки семей.

https://rg.ru/2023/04/13/putin-zaiavil-chto-s-pravitelstvom-obsuzhdaiutsia-dopolnitelnye-mery-podderzhki-semej.html

Может, он хоть сейчас сможет чиновников на что-то мотивировать. Нашей редакции крайне хотелось бы в это верить!