Сделан шаг в сторону от рабства

Хорошая новость: позавчера в Пеитербурге Конституционный суд РФ принял постановление, резко сокращающее рабскую зависимость трудящихся от работодателя. Постановление длинное, 30 страниц текста, но главное - всего пять строчек:

"...в отсутствие соответствующего правового регулирования и с учетом установленного действующим законодательством в качестве общего правила ограничения размера допустимых удержаний из заработной платы работника снижение размера указанных премиальных выплат во всяком случае не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов".

То есть теперь нельзя будет оставить строптивого работника без средств к существованию, посадив его на голый тариф.

Ещё, как мы понимаем, предстоит борьба за внесение соответствующих поправок в ТК РФ, и му увидим, кто из "народных избранников" на чьей стороне, еще предстоит ввести эту норму в повсеместную практику, но дело уже сделано большое. Всех поздравляю.

А.Б.