Шойгу приказал выпускать больше танков и огнеметных систем

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Министр обороны указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — говорится в релизе.

Интересно, а с каких пор промышленность стала подчиняться министру обороны? Или речь идет о так называемом "номерном" заводе Минобороны? Тогда не очень понятно, зачем фактически рассекречивать это секретное предприятие, давая о нем информацию в СМИ?

И потом, потребовать можно все, что угодно, но нельзя же произвести танки из требований! Нужны дполнительные ресурсы, а про это ни слова... Или тоже зеков подгонят, как на АвтоВАЗ планируют?

А.Б.