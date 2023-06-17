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Московский листок

Украинского хлеба будет очень не хватать

Опубликовано 17.06.2023 в разделе комментариев 0

голод хлеб зерно пшеница
Украинского хлеба будет очень не хватать

США и Европа опасаются дефицита зерна из-за нарушения логистики, затопления полей и хранилищ в низовьях Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Июльские контракты на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже сразу подорожали. Дешевые украинские поставки сдерживали мировые цены на продовольствие — теперь, по мнению The Wall Street Journal, на это рассчитывать не приходится.

Фьючерсы на пшеницу прибавили 3,8 процента — до 6,48 доллара за бушель, на кукурузу — почти два процента. По словам главы агентства "УкрАгроКонсалт" Сергея Феофилова, которого цитирует Bloomberg, долгосрочные последствия катастрофы "могут быть очень драматичными".

Из-за повреждений инфраструктуры аграрии столкнутся с проблемой вывоза зерна из региона. Также может измениться баланс поверхностных и подземных вод в прибрежных районах — это снизит урожайность.

Кроме того, пострадала каховская оросительная система — крупнейшая в Европе. Под угрозой более 300 тысяч гектаров посевной.

И тут же последовало заявление Путина: «Мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более что вот эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются для запуска морских беспилотников», — сообщил Путин.

Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для дружественных России стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна, напомнил президент. Однако требования Москвы в рамках соглашения, которые подразумевают снятие ограничений в отношении сельхозпродукции из России, не реализуются.

А.Б.



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