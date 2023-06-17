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Московский листок

АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда заключенных

Опубликовано 17.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда заключенных

Об этом заявил президент компании Максим Соколов. По его словам, не исключено, что за конвейер встанут одна-две сотни осужденных. Соколов пояснил, что речь идет о лицах, которые были приговорены к принудительным работам.

В Тольятти и Самарском регионе ощущается дефицит кадров, и компания прикладывает все усилия, чтобы дополнительно привлечь на завод около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что руководство управления ФСИН России по Самарской области уже встретилось с представителем «АвтоВАЗа». Тогда же выяснилось, что компания заинтересована в слесарях механосборных работ, операторах металлообрабатывающего оборудования, кузнецах-штамповщиках, малярах и представителях еще 15 профессий.

Вроде бы в России, как и в большинстве стран мира, принудительный труд запрещен. Но после масштабного эксперимента ЧВК "Вагнер" с привлечением осужденных, в том числе и по тяжким статьям, к почетной обязанности по защите Родины, решение привлечь к катрожному труду осужденных уже не выглядит очень удивительным.

Не удивлюсь, если предприятия вроде АвтоВАЗа начнут подавать заявки на лиц определенных профессий не только ФСИН, но и судам, и следственным органам - мол, план горит, нужно срочно осудить десяток кузнецов-штамповщиков и маляров...

А.Б.



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