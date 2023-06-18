Скольких туристов съедят акулы в Черном море?

В Чёрном море обитает несколько видов акул, но стоит ли бояться их и какую опасность они представляют для человека? Задается вопросом материал на Рамблере. В свете начавшегося курортного сезона - очень актуально, касается буквально миллионов людей.

Так вот, из материала на Рамблере я узнал, что Черное море буквально кишит акулами, причем часто опасными для человека. Особенно катран, который якобы достигает 3 метров длины и может нападать на купающихся. Что полный бред, поскольку максимальная зафиксированная длина этой акулы - 160 сантиметров, и уже в силу этого обстоятельства съесть вас никак не сможет - максимальный вес катрана 10 килограммов! То есть моя левретка может представлять для людей примерно такую же опасность.

Еще меньшего размера достигает кошачья акула - не больше метра, и живет на дне. Я, хотя много плавал и нырял в Черном море, даже, бывало, охотился, с этим монстром ни разу не сталкивался вообще. Животное находится на грани исчезновения...

Еще якобы в Черное море через Босфор могут заплывать акулы-лисицы длиной до 6 метров и пятиметровая рыба-молот. Но видеть их людям доводилось лишь у берегов Турции или, на худой конец, Болгарии. Но они "чрезвычано опасны" - в других местах планеты фиксировались десятки нападений этих акул на человека. Но в Черном море - ни разу...

Да оно и понятно - занесет такую акулу в незнакомое ей Черное море, со штормом, она только и думает, как убраться отсюда обратно, ей не до того, чтобы туристов пожирать...

Однако на фоне истории, как акула действительно сожрала российского туриста в Египте, тема богатая. У нас под Феодосией столько хамсы плавает...

А.Б.