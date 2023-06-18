Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Скольких туристов съедят акулы в Черном море?

Опубликовано 18.06.2023 в разделе комментариев 0

море черное акула
Скольких туристов съедят акулы в Черном море?

В Чёрном море обитает несколько видов акул, но стоит ли бояться их и какую опасность они представляют для человека? Задается вопросом материал на Рамблере. В свете начавшегося курортного сезона - очень актуально, касается буквально миллионов людей.

Так вот, из материала на Рамблере я узнал, что Черное море буквально кишит акулами, причем часто опасными для человека. Особенно катран, который якобы достигает 3 метров длины и может нападать на купающихся. Что полный бред, поскольку максимальная зафиксированная длина этой акулы - 160 сантиметров, и уже в силу этого обстоятельства съесть вас никак не сможет - максимальный вес катрана 10 килограммов! То есть моя левретка может представлять для людей примерно такую же опасность.

Еще меньшего размера достигает кошачья акула - не больше метра, и живет на дне. Я, хотя много плавал и нырял в Черном море, даже, бывало, охотился, с этим монстром ни разу не сталкивался вообще. Животное находится на грани исчезновения...

Еще якобы в Черное море через Босфор могут заплывать акулы-лисицы длиной до 6 метров и пятиметровая рыба-молот. Но видеть их людям доводилось лишь у берегов Турции или, на худой конец, Болгарии. Но они "чрезвычано опасны" - в других местах планеты фиксировались десятки нападений этих акул на человека. Но в Черном море - ни разу...

Да оно и понятно - занесет такую акулу в незнакомое ей Черное море, со штормом, она только и думает, как убраться отсюда обратно, ей не до того, чтобы туристов пожирать...

Однако на фоне истории, как акула действительно сожрала российского туриста в Египте, тема богатая. У нас под Феодосией столько хамсы плавает...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Нас съедят!
Нас съедят!
18.06.2023
Как не дать украсть ваш дом?
Как не дать украсть ваш дом?
18.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нас съедят! (0)
Блинкен прибыл в Китай, где его уже ждут с вопросами (0)
Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется (0)
Крым не хочет даже думать о возвращении в состав Украины (4)
Скольких туристов съедят акулы в Черном море? (0)
АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда заключенных (8)
Украинского хлеба будет очень не хватать (2)
Шойгу приказал выпускать больше танков и огнеметных систем (9)
Сделан шаг в сторону от рабства (9)
Великая тайна борща (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss