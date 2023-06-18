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Московский листок

Крым не хочет даже думать о возвращении в состав Украины

Опубликовано 18.06.2023 в разделе комментариев 4

украина крым
Крым не хочет даже думать о возвращении в состав Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что украинские политики и военные в последнее время неоднократно озвучивали планы военного захвата Крыма. Так, замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.

"Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе" - сказал Константинов.

По его словам, подобные вбросы киевских властей рассчитаны на внутреннего потребителя, на их избирателей, которым нужно скармливать хоть что-то оптимистичное на фоне той провальной политики, которая привела к потере территорий, государственности, полному уничтожению экономики.

Это действительно так - крымчане, в с их числе сам Константинов, сделали 9 лет назад выбор, за правильность которого говорит даже сравннение жизни Крыма в этот период - и жизни соседних территорий, оставшихся в составе Украины, даже не беря в расчет их нынешнее состояние в результате СВО. Плодороднейшая Херсонская область рядом с обладающий, прямо скажем, довольно скромными сельскохозяйственными ресурсами Крымом - сегодня нищая дыра. Повторю, даже если не брать в расчет военный разгром.

Естественно, переход Крыма обратно в состав Украины будет означать катастрофу в социально-экономическом плане, даже если опять-таки нее брать в расчет планы Киева осчастливить крымчан небольшим геноцидом. Украине сегодня Крым просто не по карману.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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О извращенном Эросе майдана
В.В.Ж, написал 18.06.2023 11:15
Что такое современный хохол? Хохол это Цюцюрковый Злодияка (Онанист на нормальном международном русском языке). Всегда в недосягаемых мечтах,постоянно наяривает,то правой рукой,то левой :D
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О извращенном Эросе майдана
В.В.Ж, написал 18.06.2023 11:13
Что такое современный хохол? Хохол это Цюцюрковый Злод&#1110;яка (Онанист на нормальном международном русском языке). Всегда в недосягаемых мечтах,постоянно наяривает,то правой рукой,то левой :D
Ответить
За Крым, Баранов, можешь забыть
Кущ крымский написал 18.06.2023 10:53
Тебе за Белгород, Курск, Воронеж и Ростов переживать нужно. Кубань будет самоопределяющейся республикой. А по карману нам будет всьо, учитывая сумму репараций. Так что держи свою дулю в кармане, так как переобуваться тебе уже бесполезно. Черный список будет исполнен при любом раскладе.
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НАДЕЖДЫ ИХ ЕЩЕ ПИТАЮТ!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 18.06.2023 10:47
Зпхват Крыма, а затем еще афера "Русская весна" стали самой преступной
провокацией многочисленной группы наперсточников из когорты не сумев
ших ухватить кусок пирога во время ельцинской дележки всенародного дос
тояния России! К власти они дорвались, огромные доли собственности хап
нули, но на цветущих ранее территориях путем нагнетания розни между
народами Украины создали апокалипсис.!
Все эти Аксеновы,Константиновы, Сальды, Роговы,Балицкие стали миллиар
дерами , сидят вдалеке от обстреливапемых мест и продолжают врать о спо
койствии на уже сравненных с землей селах и городах.
Как только будет взорван Крымский мост и занят Бердянск, Крым будет
обречен на вымирание, а его нынешние глашатаи будут критиковать РФ!
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