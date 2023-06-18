Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что украинские политики и военные в последнее время неоднократно озвучивали планы военного захвата Крыма. Так, замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.

"Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе" - сказал Константинов.

По его словам, подобные вбросы киевских властей рассчитаны на внутреннего потребителя, на их избирателей, которым нужно скармливать хоть что-то оптимистичное на фоне той провальной политики, которая привела к потере территорий, государственности, полному уничтожению экономики.

Это действительно так - крымчане, в с их числе сам Константинов, сделали 9 лет назад выбор, за правильность которого говорит даже сравннение жизни Крыма в этот период - и жизни соседних территорий, оставшихся в составе Украины, даже не беря в расчет их нынешнее состояние в результате СВО. Плодороднейшая Херсонская область рядом с обладающий, прямо скажем, довольно скромными сельскохозяйственными ресурсами Крымом - сегодня нищая дыра. Повторю, даже если не брать в расчет военный разгром.

Естественно, переход Крыма обратно в состав Украины будет означать катастрофу в социально-экономическом плане, даже если опять-таки нее брать в расчет планы Киева осчастливить крымчан небольшим геноцидом. Украине сегодня Крым просто не по карману.

А.Б.