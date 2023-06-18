Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет, заявила на ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист", — сказала она.

Интересно, а разве холера не распространяется в первую очередь с водой? А у нас целый эндемичный по холере регион затоплен, и днепровская вода, размыв скотофермы, кладбища и скотомогильники и просто выгребные ямы, стекает в Черное море.

А сециалисты Госэкоинспекции Украины уже обнаружили в подконтрольной Киеву части Херсонской области возбудителя холеры и кишечную палочку.

Нужно срочно проводить вакцинацию против дизентерии и гепатита А, во-первых. И обеспечивать людей бутилированной водой, чего, скорее всего, в условиях зоны военных действий, невозможно проделать...

Президент Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, выразив особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации и трудится на Донбассе... Спасибо.

А.Б.