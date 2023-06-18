Блинкен прибыл в Китай, где его уже ждут с вопросами

В воскресенье утром Центральное телевидение Китая сообщило, что Блинкен прибыл в Пекин примерно в 7.30 утра по местному времени (2.30 по мск). Это первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter в преддверии визита в Китай госсекретаря США раскритиковала статью агентства Блумберг, в которой говорится о провокационных действиях китайской армии, и заявила, что если между США и Китаем и произойдет военный конфликт, он будет вызван деятельностью американских ВС у территории КНР.

Хуа Чуньин в субботу опубликовала скриншот статьи агентства Блумберг под заголовком "Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен".

"Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии", - подписала Хуа Чуньин скриншот.

Она продолжила, отметив, что "если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США, то он не будет вызван провокационными действиями КНР, которая отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии".

"Скорее, он будет вызван военными кораблями и самолетами США рядом с территорией Китая. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение", - написала она.

Хорошее начало визита госсекретаря.

А.Б.