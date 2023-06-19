Барщина и оброк эпохи цифровизации

"У нас появилась новая прослойка пролетариата — работники цифровых платформ. Платформенная экономика — это новый сегмент российской экономики, который ещё не изучен. По данным ВШЭ, самозанятых в нашей стране уже 8% от всех работающих на производстве и в сфере услуг", - пишет Дарья Митина, лидер профсоюза "Новый труд".

То есть Дарья Митина определяет работников цифровых платформ однозначно как пролетариат - новый, старый - неважно. Главное - пролетариат, то есть люди эксплуатируемые и нуждающиеся в поддержке и защите, для чего и профсоюз.

Но ведь есть и другая точка зрения - мол, самозанятые и прочие есть некий микст из пролетариев и предпринимателей, такие "полубуржуи-полунищие".

На самом деле вся суть классовой борьбы в антагонистическом обществе - это непримиримое противоречие между угнетенными, эксплуатируемыми и угнетателями- эксплуататорами. Как бы они ни назывались и какую бы социальную функцию не несли: рабы и рабовладельцы, феодалы и крепостные, пролетарии и буржуазия - все они либо эксплуататоры, либо эксплуатируемые. И отличаются они между собой главным образом именно этим. Формы эксплуатации разные - от раба, которого даже и человеком-то не считают, а лишь "говорящим орудием", до относительно цивилизованного ограбления рабочего-пролетария, но суть одна.

Естественно, "платформенные пролетарии" на 100 процентов угнетенный класс, независимо от того, считать ли их отдельным классом или только подвидом "классического" пролетариата.

Первое - это отношение к средствам производства. Естественно, средства производства принадлежат эксплуататорам. И тут начинается путаница, причем сознательная - мол, у тебя же есть компьютер, на котором ты производишь свою работу? Не говоря уже о том, что у таксиста может быть автомобиль в собственности...

У нас даже дипломированные экономисты и политологи часто "плавают" в этом вопросе, не отличая орудие труда от средства производства.

Да, если у тебя есть небольшой парк такси, даже штуки две-три, и ты сдаешь их в аренду "безлошадным" таксистам, то ты буржуа и эксплуататор. Ну а если ты самолично трудишься на своем "жигуленке", отчисляя мзду платформе - ты эксплуатируемый.

Кстати, самозанятые и не имеют права нанимать "батраков", то есть им законодательно запрещено переходить из пролетариев в буржуи.

Казалось бы, чисто дидактический вопрос, не имеющий особого практического смысла... Но это только на первый взгляд.

Если самозанятый - это вариант буржуа, то какой ему профсоюз, какая профзащита? Ему в предпринимательский союз...

И потом, очень странный буржуа, у которого нет никаких прав, кроме права вкалывать без ограничения рабочего времени, отпуска и больничного. Да еще и без пенсии и соцпакета. То есть современный "платформенный занятый" в рейтинге эксплуатируемых дальше от "классического" пролетария и куда ближе к крепостному крестьянину: налог на самозанятых - чем не оброк? Но есть и барщина... Только у крепостного было хоть имущество, а у нашего пролетария совсем необязательно... Пожалуй, ближе даже к рабу эпохи позднего Рима, когда раба уже нельзя было убить и даже подать было непросто. Такой вот возврат в прошлое - не случайно же и само слово "пролетарий" из эпохи позднего Рима.