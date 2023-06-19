Яндекс оштрафовали за недоносительство

Мировой суд в Москве наложил административный штраф на крупнейшую площадку Рунета "Яндекс", признав ее виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги", сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей.

Действия ООО "Яндекс" квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса "Яндекс. Услуги".

Много тысяч лет назад человечество изобрело наличные деньги, одним из важных условий пользования которыми является анонимность.

Безналичный оборот покончил с этой анонимностью, и сразу у людей появились проблемы. Неспроста же персональными данными теперь торгуют, и всегда есть на них спрос. И есть уже и судебные решения, по которым к ответственности привлекались за такую торговлю именно те, кому было поручено эту тайну хранить.

Казалось бы, какое дело "Большому брату" до моих покупок на "Яндекс. Услугах", даже если он и прикрывает свой интерес словами о безопасности государства?

Вот статья Конституции РФ номер 24: "1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются".

Вы когда обращаетесь за услугой на Яндекс, даете согласие на передачу ваших данных в ФСБ? Скорее всего, вы об этом даже не задумываетесь. А напрасно...

А.Б.