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Московский листок

Абрамович почему-то не хочет отдавать свои деньги Украине

Опубликовано 19.06.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Абрамович почему-то не хочет отдавать свои деньги Украине

Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба, сообщила Daily Mail. По информации издания, предприниматель хочет, чтобы часть денег передали пострадавшим из России, но правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого.

Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года, когда знаменитый, но полностью разоренный клуб продали за 170 миллионов фунтов.

При Абрамовиче лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Естественно, Абрамович вкладывал в клуб приличные деньги, и сегодня его продают уже за 2,3 миллиарда евро.

Но в начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил, что выставил клуб на продажу из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. То есть он бы никогда не продал такой ценный актив, его просто вынудили.

Более того, почему-то все деньги от продажи он должен передать Украине. Это его деньги, но почему-то должен.

Я не являюсь лоббистом Абрамовича, я с ним вообще едва-едва знаком, но почему-то уверен, что даже после потери всех денег от продажи "Челси" он несколько богаче меня, и что его особняк в Белгравии обставлен все равно немного лучше моей квартирки в Тушино.

Но как же западные ценности, проводником которых у нас был, в том числе, и Роман Абрамович? Ну ведь ограбили человека, форменным образом ограбили! Причем на самом высоком уровне. Можно сказать, по-королевски грабанули!

 А.Б.



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