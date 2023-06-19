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Московский листок

Французский журналист с лицом Ильи Пономарева "выдал правду"

Опубликовано 19.06.2023 в разделе комментариев 0

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Французский журналист с лицом Ильи Пономарева "выдал правду"

Вижу на РИА Новости в разделе "новости партнеров" заголовок "Французский журналист выдал правду о происходящем в Мариуполе" и фото бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, сейчас уже гражданина Украины. Интересно мне стало.

Естественно, ни о каком Пономареве в тексте ни слова - видимо, лица перепутали, привет компьютерному фейс-контролю.

Однако кое что интересное было. Журналист французского Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом после боев Мариуполе.

По его словам, по прибытии в город его поразили масштабы строительства: «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».

Суть «нового» Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря, сделал вывод после поездки Тронше.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун назвал срок восстановления города - это произойдет в течение трех лет.

Про восстановление ничего не скажу, хорошо, если восстановят, но зачем в виде курорта?

Чуть западней - Приморск, а за ним всем известный Бердянск, там уже есть курорты, разве что немного вложить бы в них, а то обветшали... И не сказать, чтобы там было "не продохнуть" от туристов даже в лучшие времена.

Наоборот, чуть восточней, на полтораста верст, российский Таганрог, из которого много лет пытаются сделать город-курорт, но пока без больших успехов, хотя уже были кое-какие вложения. При том, что Таганрог вообще-то культурная столица региона, одних чеховских фестивалей два - театральный и литературный, архитектура 19 века и даже античный город Танаис неподалеку... А что-то не сказать, что там народу как в Сочи...

И вот теперь в этом ряду курортов появится еще и Мариуполь, он же Жданов. Есть там район "Песчанка" с неплохим песчаным пляжем, но мне кажется, что этого для курорта сегодня маловато...

Хотя если у них Илья Пономарев теперь французский журналист...

 А.Б.



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