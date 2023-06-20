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Московский листок

А как вам кастрация за "половые" преступления?

Опубликовано 20.06.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
А как вам кастрация за "половые" преступления?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за введение ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей и смены пола.

По информации ведомства, Лукашенко поддержал инициативу по введению административной ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри».

Также в Уголовный кодекс Белоруссии подготовлены изменения, которые предусматривают принудительное лечение педофилов - речь о так называемой химической кастрации.

Надо сказать, и в России принят в первом чтении законопроект, запрещающий медработникам делать операции по смене пола.

Авторами законопроекта стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Кроме того, глава Минюста Константин Чуйченко рассказывал, что его ведомство намерено отменить возможность смены пола в паспорте гражданина России и других документах.

***

Это с ума сойти!

Представьте себе, человек где-то, скажем, в Таиланде, сделал операцию по смене пола, он теперь не мальчик, а девочка, а на Родине ему и говорят - топай, сынок, в мужской туалет, мужскую баню и в камеру к мужикам, если сядешь...

Но это как раз самые пустяки - просто раньше вопрос смены пола был сугубо медицинским, для чего имелись четкие показания и противопоказания, а теперь проблему взяла в свои руки "партия власти". Тут не забалуешь - нельзя, значит, нельзя. Тем более, что всегда есть выход - в петлю. Частый, кстати, мотив для самоубийства.

Это ведь не озорство и не извращение, а сугубо медицинский вопрос, не имеющий отношения ни к юриспруденции, ни к морали.

Что до пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, то это вообще неадекват какой-то... Ну правда, попробуйте пропагандировать нетрадиционные отношения! Я вообще не понимаю, как это?

Видимо, имеется в виду, что подросток с неокрепшим половым чувством посмотрит "Лысую гору" и пойдет мазать попу вазелином? Так что ли?

Но химическая кастрация педофилов - это уже верх всего!

Все понимают, что педофилия - это нехорошо, но разве калечащие процедуры в виде наказания - это не средневековье? Конечно, если педофилу отчекрыжить все, что есть, то дальше педофилить он уже не сможет. Ну так можно и за клевету, например, ввести усекновение языка, как в благословенные времена Золотой Орды. Или за супружескую измену - бить кнутом. А что? Возращение к истокам, так сказать.

Конечно, химическая кастрация - это не нож в руках палача, но по сути одно и тоже. Калечащая манипуляция.

Но почему-то мы перестали рубить ворам руки, а бунтовщикам - головы. Больше не ходим, как на футбол, на публичные казни.

Или скоро опять? "Вась, не хочу в кино, пойдем на площадь, там возде городского сада четвертовать будут!"

А.Б.



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