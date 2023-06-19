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Московский листок

Афера не удалась, но действия признаны верными

Опубликовано 19.06.2023 автором в разделе комментариев 0

суд закон
Афера не удалась, но действия признаны верными

Итак, эпопея с "отжатием домов" у компании УК "Курчатовский" в столичном районе Щукино - продолжается. Но совсем не так, как планировали желающие "отжать" - жители, они же собственники жилых и нежилых помещений почему-то решили возмутиться откровенной фальсификацией протоколов. Вот небезразлично людям оказалось.

Битва управляющих компаний в Щукино 

И вот документы по трем домам уже ушли в Мосжилинспекцию - не "липа" а настоящие протоколы реально прошедших собраний. Еще по 7 домам собрания тоже прошли, и документы поступят вот-вот...

Победа? А как бы не так!

Жильцы, обращавшиеся с жалобами в Мосжилинспекцию - ну как же, фальсификация же налицо! - стали получать вот такие ответы.

 

В двух словах, Мосжилинспекция отказывается разбираться, подлинные протоколы или "липовые". В законодательстве есть лазейка, и в нее может лезть каждый. То есть можно просто подать некий "протокол" на простом листочке бумаги - и его признают!

Та же позиция и у суда: имеем право не рассматривать иск, и не станем!

 

Впрочем, для искового заявления суд требует идентификационные данные - все, а не как в статье 131, на которую сам суд и ссылается - одно из: либо ИНН, либо паспорт, либо даже водительское удостоверение. В статье на выбор, в суде - все одновременно!

Но при этом Мосжилинспекция подлинностью документов вообще не интересуется. Не обязана!

В общем, нужны изменения в законы, которые бы перекрыли возможность подсовывать "липу" со стороны недобросовестных компаний по управлению жильем. Но здесь с депутатами уже ведется работа - законодательная инциатива будет, а вот как проголосует "партия власти", от которой все зависит, знать не может никто...

И вроде бы очевидный вопрос - не может управление домом переходить из рук в руки на основании "протокола", написанного от руки на салфетке в баре... Но, на самом деле, может!

И только в одном Северном оекруге столицы, согласно существующему порядку, было передано в ГБУ "Жилищник" более 700 домов! Вот по такому существующему порядку.

О подделке протоколов общих собраний в Москве

И последняя новость - глава компании ООО "Управление городской средой", которое и отметилось описанным "отжимом" домов в Щукино, г-н Бравин, бывший замглавы Управы означенного района, назначен... руководителем ГБУ "Жилищник" в районе Бутырский.

Наверно, он не сможет совмещать это с должностью в ООО "Управление городской средой", так что афера в Щукино признана несостоявшейся, но в целом действия признаны правильными, что и подтвердило новое ответственное назначение.

 



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