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Арбитраж подтвердил передачу оборонного завода иноагентам

Опубликовано 20.06.2023 автором А. Зимбовский РК–инфо в разделе

рабочие капитализм
Арбитраж подтвердил передачу оборонного завода иноагентам

19 июня перед Арбитражным судом города Перми были проведены одиночные пикеты с плакатами «Снаряды — фронту, ЗиД — государству», «Отобрать ZиД у Гозмана», «Продавцов ЗиДа под суд за госизмену». Пикеты были организованы ветеранами ЗиДа и пермской патриотической общественностью. Правоохранители участников пикета не трогали. Ограничились взятием одной объяснительной и записью личных данных.

Недоумение ветеранов ЗиДа понятно. Оборонный завод (выпуск взрывателей для снарядов и ракет для армии, сепараторов для ВМФ, ряд изделий не имеют аналогов) был передан мутной конторе «ПСК “Спецпроектстрой». Оная контора обладает двухлетней историей, уставным капиталом в 100 тысяч, нулевой прибылью за прошлый год и лицензией на выпуск боеприпасов полученной за пару дней перед покупкой.

Впрочем, «ПСК “Спецпроектстрой» является дочкой другой конторы, гораздо более солидной — ООО «АПХ “Дороничи” (https://bloknot.ru/e-konomika/predatel-stvo-ili-biznes-v-razgar-svo-v-permskom-krae-mogut-zakry-t-oboronny-j-zavod-veterany-prosyat-putina-vmeshat-sya-1097781.html ).

«Дороничи» ведут реальную экономическую деятельность, в том числе зачистку территории под застройку. Один из зачищенных участков находится совсем рядом с ЗиДом. А ещё «Дороничи» славны тем, что ими владеет близкий родственник и деловой партнёр прославленного иноагента Гозмана. В общем, перспективы ЗиДа под таким руководством неизвестны, но догадаться нетрудно.

И вот начался суд. Минпромторг, ранее потребовавший признать сделку недействительной, даже не прислал своего представителя. Прокуратура (вошедшая в процесс) представителя послала, но на ветеранов ЗиДа, присутствовавших на заседании, данный представитель не произвел впечатление высококвалифицированного.

Судья Екатерина Копанева вынесла решение. Сделка по продаже оборонного завода потенциальным ликвидаторам осталась в силе. Будет ли Минпромторг подавать апелляцию - пока неизвестно.

Отметим, что проблема банкротства оборонных заводов в РФ носит системный характер. В настоящий момент в РФ идёт под нож почти два десятка оборонных предприятий (по подсчётам https://bloknot.ru/e-konomika/korruptsiya-ili-predatel-stvo-pochemu-pochti-dva-desyatka-oboronny-h-predpriyatiya-likvidiruyut-v-period-provedeniya-svo-991699.html)

Такие дела.



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Арбитраж подтвердил передачу оборонного завода иноагентам Арбитраж подтвердил передачу оборонного завода иноагентам
А. Зимбовский РК–инфо 20.06.2023

19 июня перед Арбитражным судом города Перми были проведены одиночные пикеты с плакатами «Снаряды — фронту, ЗиД — государству», «Отобрать ZиД у Гозмана», «Продавцов ЗиДа под суд за госизмену». Пикеты были организованы ветеранами ЗиДа и пермской патриотической общественностью. Правоохранители участников пикета не трогали. Ограничились взятием одной объяснительной и записью личных данных. Недоумение ветеранов ЗиДа понятно. Оборонный завод (выпуск взрывателей для снарядов и ракет для армии, сепараторов для ВМФ, ряд изделий не имеют аналогов) был передан мутной конторе «ПСК “Спецпроектстрой».

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