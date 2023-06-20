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Московский листок

"Троица" остается у РПЦ надолго

Опубликовано 20.06.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
"Троица" остается у РПЦ надолго

Церковь и Третьяковка продлили соглашение о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера.

Условия договора между Русской православной церковью (РПЦ) и Государственной Третьяковской галереей о пребывании "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя не изменились при продлении, рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

А как же условия хранения? Они ведь тоже не изменились, но специалисты в один голос утверждали, что икона нуждается в срочной реставрации, иначе реставрировать будет уже нечего...

Но вот, оказывается, можно все поменять "техническим соглашением"... И законы природы подчинятся.

В РПЦ сообщают, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек. Естественно, в Третьяковской галерее она висела с 1929 года, почти 100 лет - трудно было подойти, посмотреть, совсем невозможно. А сейчас - другое дело...

А.Б.



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