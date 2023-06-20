Вместо Bosch - китайское... добро

Немецкий концерн Bosch обсуждает продажу своего производства бытовой техники в Санкт-Петербурге с рядом китайских компаний. Имена претендентов не озвучивают. Однако утверждают, что покупателем стала китайская компания Hisense.

Также в качестве претендента фигурировали Midea и неназванный турецкий инвестор. Однако, первое место осталось за Hisense, так как компания уже развивает проекты с Bosch в других странах.

Скорее всего, сделки закрыли за половину цены, прибыль российских структур иностранных производителей бытовой техники и электроники Bosch, LG и Samsung уменьшилась почти вдвое в течение года, некоторые компании получили чистый убыток.

В общем, надо привыкать к тому, что вместе немецкой техники в наших домах будет нечто китайское, да еще и приобретенное по дисконту...

А.Б.