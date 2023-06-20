Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вместо Bosch - китайское... добро

Опубликовано 20.06.2023 в разделе комментариев 1

китай партия кпк
Вместо Bosch - китайское... добро

Немецкий концерн Bosch обсуждает продажу своего производства бытовой техники в Санкт-Петербурге с рядом китайских компаний. Имена претендентов не озвучивают. Однако утверждают, что покупателем стала китайская компания Hisense.

Также в качестве претендента фигурировали Midea и неназванный турецкий инвестор. Однако, первое место осталось за Hisense, так как компания уже развивает проекты с Bosch в других странах.

Скорее всего, сделки закрыли за половину цены, прибыль российских структур иностранных производителей бытовой техники и электроники Bosch, LG и Samsung уменьшилась почти вдвое в течение года, некоторые компании получили чистый убыток.

В общем, надо привыкать к тому, что вместе немецкой техники в наших домах будет нечто китайское, да еще и приобретенное по дисконту...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
немецкая техника.
В.В.Ж. написал 20.06.2023 10:30
" В общем, надо привыкать к тому, что вместе немецкой техники в наших домах будет нечто китайское, да еще и приобретенное по дисконту...
А.Б. @
Немецкая техника,тогда немецкая,когда сделана в Германии,руками германцев. :)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Нас съедят!
Нас съедят!
18.06.2023
Как не дать украсть ваш дом?
Как не дать украсть ваш дом?
18.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Батискаф, который шел к месту великой катастрофы, сам попал в происшествие (1)
Вместо Bosch - китайское... добро (1)
"Троица" остается у РПЦ надолго (0)
Арбитраж подтвердил передачу оборонного завода иноагентам
А как вам кастрация за "половые" преступления? (8)
Афера не удалась, но действия признаны верными (1)
Французский журналист с лицом Ильи Пономарева "выдал правду" (3)
Абрамович почему-то не хочет отдавать свои деньги Украине (5)
Яндекс оштрафовали за недоносительство (4)
Барщина и оброк эпохи цифровизации (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss