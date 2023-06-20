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Московский листок

Батискаф, который шел к месту великой катастрофы, сам попал в происшествие

Опубликовано 20.06.2023 в разделе комментариев 1

Батискаф, который шел к месту великой катастрофы, сам попал в происшествие

На борту пропавшего батискафа, который следовал к обломкам «Титаника» и перестал выходить на связь, находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Он летал в космос с Blue Origin и исследовал Марианскую впадину, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Что понятно: цена участия в экспедиции к обломкам «Титаника» — $250 тыс. с носа. Явно не для безработных или мойщиков посуды в Макдональдсе...

Идея возить богачей в разные недоступные места, естественно, за хорошие деньги - не новая. Правда, бывает, что за свои деньги можно получить красивый некролог в "Вашингтон пост"...

Всего в следовавшем к «Титанику» батискафе находятся пять человек, сообщает Guardian со ссылкой на данные бостонской береговой охраны, которая ведет поисковую операцию. Помимо Хардинга, на борту, указывает Sky News, находятся управляющий аппаратом француз Пол-Генри Наргеоле и исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Все честно, пассажиры могут высказать свое отношение владельцу компании прямо на борту...

Аппарат располагает запасами кислорода на 72 часа.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ййййй написал 20.06.2023 10:55
Пошла среди новых русских новая фенечка ставить аквариумы в стиле "Титаник". И вот встречаются трое НР и давай друг перед другом хвастать у кого круче.
Первый повел всех к себе домой и показал аквариум на всю стену с диковинными рыбами, а на дне валяются ложки ржавые, чашки и прочая дребедень.
- Это я в Лондоне на аукционе купил, все поднято с "Титаника"!
Другой говорит:
- Все это фигня! Поехали ко мне...
Там стеклянный куб с полдома, полно рыб всяких плавает, на дне из ила борт Титаника торчит.
- Это точная копия, я у Кэмерона заказал!
Третий говорит:
- Пацаны, это все нищета. Поехали ко мне, посмотрите че я себе сделал! Приезжают к нему в особняк и видят такую картину: в бассейне плавают льдины, нет ни одной рыбы, а на дне лежит мертвый Ди Каприо...
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