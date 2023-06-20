Батискаф, который шел к месту великой катастрофы, сам попал в происшествие

На борту пропавшего батискафа, который следовал к обломкам «Титаника» и перестал выходить на связь, находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Он летал в космос с Blue Origin и исследовал Марианскую впадину, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Что понятно: цена участия в экспедиции к обломкам «Титаника» — $250 тыс. с носа. Явно не для безработных или мойщиков посуды в Макдональдсе...

Идея возить богачей в разные недоступные места, естественно, за хорошие деньги - не новая. Правда, бывает, что за свои деньги можно получить красивый некролог в "Вашингтон пост"...

Всего в следовавшем к «Титанику» батискафе находятся пять человек, сообщает Guardian со ссылкой на данные бостонской береговой охраны, которая ведет поисковую операцию. Помимо Хардинга, на борту, указывает Sky News, находятся управляющий аппаратом француз Пол-Генри Наргеоле и исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Все честно, пассажиры могут высказать свое отношение владельцу компании прямо на борту...

Аппарат располагает запасами кислорода на 72 часа.